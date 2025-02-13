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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп анонсировал новые взаимные пошлины

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пошлины сильнее всего ударят по развивающимся странам — Индии, Бразилии, Вьетнаму и другим государствам Юго-Восточной Азии и Африки, сообщает CNN. «Очень просто: если они взимают с нас плату, мы взимаем с них», — объяснял Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение в четверг, 13 февраля, новых взаимных тарифов с другими странами.

«Три отличные недели, возможно самые лучшие, но сегодня большой день: взаимные тарифы!!! Сделаем Америку снова великой!!!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

О том, что американский лидер намерен объявить в четверг о новом пакете взаимных тарифов, сообщал, в частности, CNN. «Очень просто: если они взимают с нас плату, мы взимаем с них плату», — объяснил Трамп в воскресенье. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря о планах главы государства, отметила, что другие страны «грабят» США, поэтому «президент считает, что это будет великая политика, которая принесет пользу американским рабочим и улучшит нашу национальную безопасность».

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Фото:Guido Kirchner / dpa / Global Look Press

Как сообщает CNN, пошлины, вероятно, сильнее всего ударят по развивающимся странам, в частности по Индии, Бразилии, Вьетнаму и другим государствам Юго-Восточной Азии и Африки, из-за огромной разницы между их тарифами на американские товары и взимаемыми с этих стран Соединенными Штатами.

Так, по данным Всемирного банка, в 2022 году средняя тарифная ставка США на импорт из Индии составляла 3%, тогда как на импорт из США в эту страну — 9,5%. Трамп намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они могут достичь соглашения, которое позволит избежать или отсрочить введение новых тарифов на индийский экспорт в США, сообщает телеканал. По данным Министерства торговли, в прошлом году Индия экспортировала товары в США на $87 млрд, а США — на $42 млрд.

Взаимные пошлины дополнят 10-процентные тарифы на китайские товары и 25-процентные на сталь и алюминий. Трамп также ввел 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, но они были отложены до 1 марта.

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Елена Чернышова
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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