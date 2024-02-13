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Выборы президента США ,  
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Нобелевский лауреат заявил о росте «политического экстремизма» в США

Нобелевский лауреат Кругман: в США растет политический экстремизм
Сюжет
Выборы президента США
Пол Кругман считает, что, несмотря на рост «политического экстремизма» в США, «последним ударом» для демократии страны может стать ажиотаж вокруг возраста Байдена, который может помешать ему победить в выборах
Пол Кругман
Пол Кругман (Фото: Aristidis Vafeiadakis / ZUMA / Global Look Press)

В течение следующего года американская демократия может безвозвратно измениться, к катастрофе может привести ажиотаж вокруг возраста нынешнего президента США Джо Байдена, который планирует снова идти на выборы, заявил экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман в колонке для The New York Times.

«Последним ударом [для американской демократии] будет не рост политического экстремизма — этот рост, безусловно, создал предпосылки для катастрофы, но он уже некоторое время является частью ландшафта. Нет, что может превратить эту угрозу в катастрофу, так это то, как заламывание рук из-за возраста Байдена затмило реальные ставки на выборах 2024 года», — считает он.

По мнению Кругмана, слова в отчете спецпрокурора Роберта Хура о том, что 81-летний Байден — «пожилой человек с плохой памятью», являются тем случаем, «когда бюрократы переступают свои границы в лучшем случае небрежно, а в худшем — злонамеренно».

Публицист признает, что американский президент стар, а также то, что многие избиратели считают его возраст проблемой. Он отмечает, что лучше было бы, если бы демократы выбрали преемника Байдена год или два назад. При этом Кругман заявляет, что президент США находится в здравом уме и отлично понимает детали, а то, что он говорит тихо и медленно, может объясняться борьбой с заиканием.

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Он также называет Байдена «удивительно эффективным» президентом, обращая внимание на его достижения на посту в противовес периоду, когда страной руководил Трамп. Что касается последнего, Кругман отметил, что он младше Байдена всего на четыре года, а его выступления «часто представляют собой бессвязный словесный салат, полный странных заявлений».

«Опять же, я бы хотел, чтобы эти выборы не были соревнованием между двумя пожилыми мужчинами, и вообще опасаюсь американской геронтократии. Но нравится нам это или нет, это будет гонка между Байденом и Трампом — и каким-то образом здравомыслящий, хорошо информированный кандидат из-за своего возраста вызывает больше накала, чем его разглагольствующий, оспаривающий факты оппонент», — резюмирует Кругман.

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Характеристика Байдена как «пожилого человека с добрыми намерениями и плохой памятью» прозвучала в докладе Хура по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Президенту США решили не предъявлять обвинения.

Байден ответил на критику. «Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — сказал он. При этом на той же пресс-конференции спустя несколько минут Байден по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси «президентом Мексики», говоря о конфликте Израиля и ХАМАС и гуманитарной ситуации в Газе.

The Wall Street Journal писала, что в Белом доме отчет Хура вызвал гнев, а в Демократической партии выросли опасения по поводу влияния его заявления на предвыборную кампанию Байдена.

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Джозеф Байден

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