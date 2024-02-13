 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-посол описал «ловушку» для Китая в связи с Тайванем

Экс-посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване
Китай не попадет в «ловушку» прокси-войны, для которой «кто-то» будет поставлять оружие, в то время как «китайцы будут убивать китайцев», заявил бывший посол Китая в США
Цуй Тянькай
Цуй Тянькай (Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press)

Пекин не попадет в «ловушку» прокси-войны, Китай не хочет ситуации, когда «китайцы будут убивать китайцев», заявил бывший китайский посол в США (2013–2021), советник государственного Китайского народного института иностранных дел Цуй Тянькай на конференции Asia Spotlight, передает The South China Morning Post.

«Кто-то, возможно, готовится оказывать военную помощь [Тайваню], они будут поставлять оружие для опосредованной войны, и китайцы будут убивать китайцев. Мы не попадем в эту ловушку», — сказал он.

Говоря о прошедших выборах президента Тайваня, Цуй назвал их «местными выборами в Китае» и добавил, что Пекин «добьется воссоединения так или иначе», но таким путем, который «наилучшим образом отвечает национальным интересам всей китайской нации».

По словам бывшего посла, страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны работать над тем, чтобы остановить рост напряженности в регионе, иначе возникнет риск «опасного десятилетия». Он отметил, что главным приоритетом внешней политики Китая «всегда являются отношения с Соединенными Штатами».

Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости
Политика
Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

На президентских выборах на Тайване в январе победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. После победы он заявил о готовности «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая».

В Пекине Лая назвали «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, присоединение которой — «историческая необходимость». Пекин назвал тайваньский вопрос «первой красной линией» в отношениях с США, которую Вашингтон не должен переступать.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США поставляют оружие Тайваню, при этом заявляя о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден не раз обещал, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.

Как сообщал в начале февраля Reuters, Вашингтон создает центры военной логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, чтобы Китай не смог нанести ущерб военно-морским и воздушным силам США в случае конфликта за Тайвань. Американские чиновники рассказали агентству, что США оставили вооружение в Австралии после учений на случай конфликта.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Тайвань Китай США
Материалы по теме
Науру возобновила отношения с Китаем и назвала Тайвань его частью
Политика
США спрогнозировали шаги Китая перед инаугурацией президента Тайваня
Политика
Тайвань предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Franklin Templeton подал в SEC заявку на спотовый Ethereum-ETF Крипто, 10:41
Reuters узнал детали предложенной Ливану сделки по Израилю и «Хезболле» Политика, 10:34
Володин назвал кощунством идею Украины обменять прах Столыпина на пленных Политика, 10:30
Эксперты сообщили о росте предложения студий в новостройках на 60% за год Недвижимость, 10:23
Одни получают 4%, другие — 30%: что успешные инвесторы знают про Дубай Pro, 10:22
В Мариуполе нашли тайник с секретными документами СБУ Политика, 10:22
Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 10:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Акции и «корочка» МВД: на что мошенники ловят жертв Тренды, 10:11
Ефимов сообщил о ₽25 млрд инвестиций по проектам ГЧП в 2023 году в Москве Город, 10:06
Чимаев не подерется на турнире UFC 300 из-за Рамадана Спорт, 10:04
Дробление бизнеса: четыре опасные схемы и две легальные Pro, 10:02
Зюганов назвал сроки послания Путина парламенту Политика, 10:00
В России почти в два раза выросли продажи билетов в цирк Технологии и медиа, 10:00
Маск не увидел пользы от денег для Киева в противостоянии с Россией Политика, 09:46