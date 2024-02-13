Экс-посол описал «ловушку» для Китая в связи с Тайванем
Пекин не попадет в «ловушку» прокси-войны, Китай не хочет ситуации, когда «китайцы будут убивать китайцев», заявил бывший китайский посол в США (2013–2021), советник государственного Китайского народного института иностранных дел Цуй Тянькай на конференции Asia Spotlight, передает The South China Morning Post.
«Кто-то, возможно, готовится оказывать военную помощь [Тайваню], они будут поставлять оружие для опосредованной войны, и китайцы будут убивать китайцев. Мы не попадем в эту ловушку», — сказал он.
Говоря о прошедших выборах президента Тайваня, Цуй назвал их «местными выборами в Китае» и добавил, что Пекин «добьется воссоединения так или иначе», но таким путем, который «наилучшим образом отвечает национальным интересам всей китайской нации».
По словам бывшего посла, страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны работать над тем, чтобы остановить рост напряженности в регионе, иначе возникнет риск «опасного десятилетия». Он отметил, что главным приоритетом внешней политики Китая «всегда являются отношения с Соединенными Штатами».
На президентских выборах на Тайване в январе победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. После победы он заявил о готовности «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая».
В Пекине Лая назвали «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, присоединение которой — «историческая необходимость». Пекин назвал тайваньский вопрос «первой красной линией» в отношениях с США, которую Вашингтон не должен переступать.
США поставляют оружие Тайваню, при этом заявляя о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден не раз обещал, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.
Как сообщал в начале февраля Reuters, Вашингтон создает центры военной логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, чтобы Китай не смог нанести ущерб военно-морским и воздушным силам США в случае конфликта за Тайвань. Американские чиновники рассказали агентству, что США оставили вооружение в Австралии после учений на случай конфликта.
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