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США оставили в Австралии военную технику на случай войны за Тайвань

Reuters: США оставили в Австралии военную технику на случай войны за Тайвань
Вашингтон создает центры военной логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, чтобы Китай не смог нанести ущерб военно-морским и воздушным силам США в случае конфликта за Тайвань
Учения Talisman Sabre
Учения Talisman Sabre (Фото: Ian Hitchcock / Getty Image)

США после учений Talisman Sabre летом 2023 года оставили в Австралии запасы военной техники на случай потенциального военного конфликта с Китаем за Тайвань, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Маневры проходили с 22 июля по 4 августа на территории Австралии, в них участвовали военнослужащие из ряда стран, в том числе Канады, Франции, Германии, Индонезии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи.

По данным Reuters, среди оборудования, которое задействовали в учениях, были около 330 автомобилей и прицепов, а также 130 контейнеров; ранее власти США не раскрывали эти объемы. Как пишет агентство, этого хватит для обеспечения трех подразделений численностью до 500 или более солдат, чья основная задача заключается в доставке грузов бойцам.

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По завершении маневров техника осталась в городе Бандиана (штат Виктория) на юго-востоке Австралии. Она необходима для будущих учений, чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов, пишет агентство.

Как сказали опрошенные Reuters чиновники, система военной логистики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе — «одно из самых уязвимых мест» Вашингтона в случае возможного конфликта из-за Тайваня. По мнению собеседников агентства, если война начнется, Китай попытается нанести ущерб военно-морским и воздушным силам США. Чтобы этого не допустить, Соединенные Штаты пытаются создать центры военной логистики по всему региону, включая Австралию.

В Пентагоне заявили, что Министерство обороны работает с союзниками над тем, чтобы силы США были «более мобильными и рассредоточенными». Посольство Китая в Вашингтоне не стало напрямую комментировать статью Reuters, но представитель дипведомства заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить «усиливать военные контакты с Тайванем» и «создавать факторы, которые могут усилить напряженность в Тайваньском проливе».

Китай считает Тайвань собственной провинцией, однако власти острова настаивают на своей независимости. Глава Китая Си Цзиньпин в 2022 году объявил о готовности применить силу в отношении Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию. В своем новогоднем обращении Си назвал воссоединение с островом «исторической необходимостью». На Тайване в ответ сказали, что курс Тайбэя в отношениях с Пекином должен определяться волей народа, а мир между сторонами — основываться на достоинстве.

Президент Джо Байден ранее не раз обещал, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая, страна оказывает Тайбэю военную поддержку. В то же время он подчеркивал, что Вашингтон не поддерживает независимость острова.

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