 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Стремление Демократической прогрессивной партии Тайваня к независимости острова приведет только к более опасной ситуации для него. Об этом заявил официальный представитель управления КНР по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает Chinadaily.

Если партия продолжит идти по старому пути стремления к независимости Тайваня и конфронтации против «воли народа», это приведет остров к еще более опасной ситуации, заявил Чэнь Биньхуа на пресс-конференции в Пекине.

Новым президентом Тайваня избрали нежелательного для Китая кандидата
Политика
Лай Циндэ

В январе президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. После победы он заявил о готовности «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая».

В Пекине Лая назвали «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, присоединение которой — «историческая необходимость». Пекин назвал тайваньский вопрос «первой красной линией» в отношениях с США, которую Вашингтон не должен переступать.

Китайские власти считают, что США выступают против принципа «одного Китая» и пообещали принять «сильные и решительные меры» в ответ на ошибочные действия Штатов и Тайваня. Так Пекин отреагировал на визит в США предыдущего президента Тайваня Цай Инвэнь в апреле 2023 года. Американская сторона заявила об «огромном значении» дружбы двух стран «для свободного мира». Китайское Минобороны потребовало от Вашингтона прекращения контактов с Тайванем.

Науру возобновила отношения с Китаем и назвала Тайвань его частью
Политика
Лайонел&nbsp;Айнгимеа и Ван И

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Тайвань Китай
Материалы по теме
Науру возобновила отношения с Китаем и назвала Тайвань его частью
Политика
США спрогнозировали шаги Китая перед инаугурацией президента Тайваня
Политика
Решение Науру разорвать дипотношения в Тайване объяснили влиянием Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Магия повседневности: обзор драмы «Идеальные дни» Вима Вендерса Life, 15:00
В Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд Политика, 14:57
В Минпромторге решили создать управление по дронам и роботам Технологии и медиа, 14:55
Новак рассказал о всплесках дисконта на российскую нефть Экономика, 14:53
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 14:45
Россиянка вышла в 1/4 финала турнира WTA в Таиланде после отказа испанки Спорт, 14:44
Стала известна дата первого боя Умара Нурмагомедова в UFC после операции Спорт, 14:44
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Инвесторы Китая увеличили вложения в золото на фоне падения рынка акций Инвестиции, 14:41
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:35
В Киеве заявили о зачислении в бюджет активов Сальдо и Дерипаски Политика, 14:33
Напишите своей компании некролог. Как создать прорывной бренд Pro, 14:32
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 14:31
«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете Политика, 14:17
WP узнала, как Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного Политика, 14:09