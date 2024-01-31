Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости

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Стремление Демократической прогрессивной партии Тайваня к независимости острова приведет только к более опасной ситуации для него. Об этом заявил официальный представитель управления КНР по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает Chinadaily.

Если партия продолжит идти по старому пути стремления к независимости Тайваня и конфронтации против «воли народа», это приведет остров к еще более опасной ситуации, заявил Чэнь Биньхуа на пресс-конференции в Пекине.

В январе президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. После победы он заявил о готовности «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая».

В Пекине Лая назвали «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, присоединение которой — «историческая необходимость». Пекин назвал тайваньский вопрос «первой красной линией» в отношениях с США, которую Вашингтон не должен переступать.

Китайские власти считают, что США выступают против принципа «одного Китая» и пообещали принять «сильные и решительные меры» в ответ на ошибочные действия Штатов и Тайваня. Так Пекин отреагировал на визит в США предыдущего президента Тайваня Цай Инвэнь в апреле 2023 года. Американская сторона заявила об «огромном значении» дружбы двух стран «для свободного мира». Китайское Минобороны потребовало от Вашингтона прекращения контактов с Тайванем.