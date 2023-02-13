Канада призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

Канада призвала своих граждан не ездить в Белоруссию, а тех, кто там находится, — покинуть ее, в том числе из-за конфликта на Украине и угрозы террористических актов. Также гражданам посоветовали иметь запас лекарств и наличных

Здание МИД Канады (Фото: Wikimedia Commons)

Канада вслед за Францией призвала своих граждан не посещать Белоруссию, а тех, кто уже находится там, — немедленно покинуть страну, говорится в предупреждении канадского МИДа.

«Избегайте любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

В канадском МИДе подчеркнули, что возможности посольства Канады по оказанию консульских услуг в Белоруссии «крайне ограничены», и призвали граждан уезжать коммерческим путем.

Среди причин для такой рекомендации министерство назвало конфликт на Украине, нестабильную политическую ситуацию в стране после протестов 2020 года, рост мошенничества и краж, а также угрозу террористических актов.

Гражданам, которые все же решатся остаться в Белоруссии, МИД рекомендовал отслеживать «заслуживающие доверия источники новостей», ежедневно пересматривать «личные планы безопасности», иметь запас лекарств и наличных денег и быть готовыми укрыться в безопасном месте.

Ранее с подобной рекомендацией выступил МИД Франции. Там также призвали своих граждан срочно выехать из Белоруссии из-за «условий вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства».

13 февраля США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине и предложили тем, кто находится в стране, срочно покинуть ее, в том числе из-за риска мобилизации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что данных о новой волне мобилизации в России нет, а такие призывы в Кремле слышат не в первый раз.

Ранее, в январе, Песков говорил, что тему продолжения мобилизации поднимают искусственно «и из-за рубежа, и внутри страны». Он предложил прислушаться к словам главы государства Владимира Путина, который в начале декабря прошлого года говорил, что факторы для дополнительной мобилизации отсутствуют.