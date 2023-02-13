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МИД Франции призвал граждан страны срочно покинуть Белоруссию

МИД Франции призвал сограждан покинуть Белоруссию из-за военного конфликта на Украине
Ранее США призвали своих граждан уехать из России из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине
Здание МИД Франции
Здание МИД Франции (Фото: diplomatie.gouv.fr)

Граждане Франции, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну в связи с военным конфликтом на Украине. С таким обращением выступил МИД Франции, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Белоруссию не приветствуются. Французам в Белоруссии рекомендуется немедленно покинуть страну автомобильным транспортом через пункты пропуска на границе с Литвой, Польшей или Латвией», — говорится в сообщении МИДа.

13 февраля США также призвали своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине и предложили тем, кто находится в стране, срочно покинуть ее.

Перед началом военной операции России на Украин Госдепартамент США распорядился вывезти из Белоруссии семьи своих дипломатов. Тогда же многие страны рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. 13 февраля посольство Франции в этой стране советовало «подготовить запасы воды, еды и теплой одежды».

26 февраля 2022 года, через два дня после начала военной операции, Госдепартамент США рекомендовал своим согражданам покинуть Белоруссию и избегать районов, граничащих с Украиной, не участвовать в политических демонстрациях и составить план действий на случай «непредвиденных обстоятельств».

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МИД Франция Военная операция на Украине Граждане
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