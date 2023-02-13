Яшин в колонке для Time призвал мир воздержаться от «унижения русских»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» Спорт, 17:23
Эксперты оценили влияние Telegram на акции фразой «как никогда велико» Инвестиции, 17:20
Почему США активизировали охоту на воздушные шары Политика, 17:18
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 17:16
Киев сообщил о получении артиллерийских установок от Дании Политика, 17:15
Курский губернатор рассказал о шести прилетах в село Алексеевка Политика, 17:09
В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией Политика, 17:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Албания и Северная Македония объявили траур из-за землетрясения в Турции Общество, 17:00
АПЛ запретила «Тоттенхэму» заменить Льориса ведущим подкаста на YouTube Спорт, 16:59
В Португалии выявили почти 5 тыс. случаев домогательства к детям в церкви Общество, 16:54
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки Политика, 16:47
В МОК заявили о широкой поддержке участия России в соревнованиях Спорт, 16:37
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:30
Война санкций ,  
0 

Яшин в колонке для Time призвал мир воздержаться от «унижения русских»

Илья Яшин в колонке для Time призвал мир воздержаться от «унижения русских»
Илья Яшин, осужденный на 8,5 лет по статье дискредитации армии, в написанной из СИЗО колонке для журнала Time призвал мировое сообщество к мудрости и отказу от притеснения россиян
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов), которого в декабре осудили на восемь с половиной лет колонии по делу о «фейках», написал колонку для журнала Time. В нем он призвал международное сообщество к «мудрости» и отказу от притеснения граждан России из-за происходящего на Украине.

Колонка озаглавлена «Послание миру из российской тюрьмы». Как следует из подписи, она была написана в СИЗО-1 в Удмуртии, куда его этапировали после вынесения приговора. 7 февраля его этапировали обратно в следственный московский изолятор после жалобы адвоката Марии Эйсмонт.

Яшин напомнил, что с начала военных действий на Украине скоро исполнится год. Он заявил, что в России не все поддерживают военные действия на Украине, и обратил внимание на массовый отъезд россиян за пределы страны, начавшийся после февраля 2022 года. «Я хочу призвать мировое сообщество к мудрости. Воздержитесь от унижения русских, ведь такая риторика лишь укрепляет власть Путина», — написал Яшин.

Илью Яшина до возбуждения уголовного дела трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ). В конце июня его задержали в Москве и обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции. После этого Яшину суд назначил 15 суток ареста, но в день, когда его должны были выпустить на свободу, против него возбудили уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По версии СК, в апреле Яшин в прямом эфире на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче». В обвинительном заключении говорилось, что Яшин «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР». Защита Яшина настаивала, что он озвучивал как версию украинской стороны, так и официальную позицию Минобороны России, а его высказывания были не утверждениями, а лишь оценочными суждениями.

Владимир Путин, комментируя приговор Яшину, заявил: «Вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным». Президент предложил защите политика обжаловать приговор.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Илья Яшин дискредитация армии санкции
Материалы по теме
Яшина этапировали из московского СИЗО в другой регион
Политика
Путин ответил на вопрос о «зверском» приговоре Яшину
Политика
Яшина приговорили по делу о фейках про армию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter