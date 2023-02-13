Яшин в колонке для Time призвал мир воздержаться от «унижения русских»

Илья Яшин, осужденный на 8,5 лет по статье дискредитации армии, в написанной из СИЗО колонке для журнала Time призвал мировое сообщество к мудрости и отказу от притеснения россиян

Илья Яшин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов), которого в декабре осудили на восемь с половиной лет колонии по делу о «фейках», написал колонку для журнала Time. В нем он призвал международное сообщество к «мудрости» и отказу от притеснения граждан России из-за происходящего на Украине.

Колонка озаглавлена «Послание миру из российской тюрьмы». Как следует из подписи, она была написана в СИЗО-1 в Удмуртии, куда его этапировали после вынесения приговора. 7 февраля его этапировали обратно в следственный московский изолятор после жалобы адвоката Марии Эйсмонт.

Яшин напомнил, что с начала военных действий на Украине скоро исполнится год. Он заявил, что в России не все поддерживают военные действия на Украине, и обратил внимание на массовый отъезд россиян за пределы страны, начавшийся после февраля 2022 года. «Я хочу призвать мировое сообщество к мудрости. Воздержитесь от унижения русских, ведь такая риторика лишь укрепляет власть Путина», — написал Яшин.

Илью Яшина до возбуждения уголовного дела трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ). В конце июня его задержали в Москве и обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции. После этого Яшину суд назначил 15 суток ареста, но в день, когда его должны были выпустить на свободу, против него возбудили уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По версии СК, в апреле Яшин в прямом эфире на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче». В обвинительном заключении говорилось, что Яшин «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР». Защита Яшина настаивала, что он озвучивал как версию украинской стороны, так и официальную позицию Минобороны России, а его высказывания были не утверждениями, а лишь оценочными суждениями.

Владимир Путин, комментируя приговор Яшину, заявил: «Вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным». Президент предложил защите политика обжаловать приговор.