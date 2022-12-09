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Военная операция на Украине ,  
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Путин ответил на вопрос о «зверском» приговоре Яшину

Путин о приговоре Яшину: недопустимо вмешиваться в работу суда
Президент при упоминании осужденного мундепа переспросил: «А кто это?» «Блогер», — ответил журналист Андрей Колесников, задавший вопрос о приговоре Илье Яшину
Илья Яшин (слева)
Илья Яшин (слева) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину (внесен в реестр иностранных агентов) по делу о распространении фейков о российской армии, заявил, что недопустимо вмешательство в работу суда и нецелесообразно сомневаться в его решении.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил, не кажется ли Путину, что восемь с половиной лет тюремного заключения «за слова» — «зверский срок». При этом Путин при упоминании Яшина переспросил: «А кто это?» «Блогер», — ответил журналист.

«Знаете, как у нас в народе говорят, если кажется, надо креститься. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным», — сказал глава государства.

Он напомнил, что защита осужденного может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

«Есть определенные законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать — можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить», — добавил Путин.

9 декабря Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима, признав его виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). По версии следствия, весной оппозиционер в ходе прямого эфира на YouTube распространил «заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче». Российская сторона это отрицает, настаивая на том, что это была провокация. В обвинительном заключении, опубликованном в соцсетях Яшина, утверждалось, что он «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

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Политик настаивал, что в ролике была представлена как официальная версия украинской стороны, так и официальная позиция российского Минобороны — в ведомстве называли фото и видео из Бучи постановкой и говорили, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей, отмечая, что все подразделения вышли из Бучи 30 марта. Яшин также говорил, что использовал материалы сразу нескольких СМИ — в частности, репортаж Би-би-си и материал журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца. Кроме того, суду было предоставлено заключение лингвиста Игоря Жаркова, который указывал, что Яшин выражал лишь свое мнение и отношение, а не делал каких-либо утверждений.

Защита просила суд направить запрос в Конституционный суд о соответствии ст. 207.3 УК Конституции, гарантирующей свободу слова, однако ходатайство было отклонено.

В своем последнем слове Яшин призвал Путина к прекращению военных действий на Украине и дипломатическому урегулированию конфликта. До возбуждения уголовного дела оппозиционера трижды штрафовали на 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил).

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Илья Яшин приговор Владимир Путин
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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