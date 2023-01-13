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Национальная разведка США сообщила о 500 случаях появления НЛО

Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО к августу 2022 года
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Сотрудники Национальной разведки США насчитали 510 сообщений о появлении НЛО по состоянию на август 2022 года, говорится в отчете офиса Директора национальной разведки (ODNI) страны.

В период до 5 марта 2021 года поступило 144 сообщения о таких объектах в общей сложности за 17 лет наблюдений, говорится в отчете. С тех пор разведслужбы узнали еще о 247 случаях. Кроме того, пока специалисты занимались подготовкой отчета, они обнаружили, что в статистике не учли еще 119 сообщений об НЛО.

Больше половины из этих объектов продемонстрировали «ничем не примечательные характеристики», говорится в отчете. Специалисты признали 26 из них беспилотниками. Еще 163 объекта, по версии разведслужб, оказались воздушными шарами или были на них «похожи». Шесть явлений разведка связала с погодой, птицами и летающим в воздухе мусором.

При этом 171 явление власти объяснить не смогли.

«Некоторые из этих нехарактерных БПЛА продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — говорится в отчете.

Большинство новых сообщений о неопознанных объектах поступило от пилотов и операторов ВМС и ВВС США, уточнили авторы документа. Число зарегистрированных инцидентов резко выросло из-за «лучшего понимания возможных угроз, которые может представлять НЛО либо для безопасности полетов, либо в качестве платформы сбора данных потенциальным противником», полагают они.

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В июне The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила о 120 случаях появления НЛО, однако доказательств того, что это были корабли пришельцев, не нашлось.

В этом же месяце нацразведка США признала НЛО угрозой для национальной безопасности. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд говорила, что власти страны намерены создать специальную структуру для изучения этих объектов. В июне 2022 года NASA объявило, что такая структура появится внутри агентства, и ее создание займет около девяти месяцев.

Теги
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