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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».

«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — считает он.

Махатхир Мохамад отметил, что необходимо создать новый орган, включающий специалистов из разных стран, который мог бы непредвзято провести расследование катастрофы. Премьер-министр добавил, что Малайзия долго не могла получить доступ к уликам по делу о крушении самолета.

«Мы не знаем, могут ли быть действительно основанными на фактах те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ после длительного времени», — заявил он.

В июле 2014 года пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом, погибли 298 человек. Расследованием занялась Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли представители нескольких стран, включая Малайзию, Нидерланды и Украину. По данным JIT, самолет сбили из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В Минобороны России отрицают причастность к катастрофе.

В июне JIT обвинила в причастности к крушению лайнера трех россиян и одного украинца. Амстердам должен запросить у Москвы передать им повестки для явки в суд, процесс начнется 9 марта 2020 года в Гааге. Малайзийские власти согласились, что самолет сбили намеренно, но заявили, что недовольны результатами расследования JIT.

Теги: Малайзия, MH17
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