Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».

«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — считает он.

Махатхир Мохамад отметил, что необходимо создать новый орган, включающий специалистов из разных стран, который мог бы непредвзято провести расследование катастрофы. Премьер-министр добавил, что Малайзия долго не могла получить доступ к уликам по делу о крушении самолета.

«Мы не знаем, могут ли быть действительно основанными на фактах те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ после длительного времени», — заявил он.

В июле 2014 года пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом, погибли 298 человек. Расследованием занялась Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли представители нескольких стран, включая Малайзию, Нидерланды и Украину. По данным JIT, самолет сбили из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В Минобороны России отрицают причастность к катастрофе.