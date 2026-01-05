На Украине сообщили о возможной отставке главы СБУ Малюка

Василий Малюк (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Глава СБУ Василий Малюк, возможно, подаст в отставку 5 января. Об этом сообщили РБК-Украина и «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам собеседников РБК-Украина, Владимир Зеленский решил заменить главу спецслужбы из-за утраты доверия к Малюку. При этом источники издания в Верховной раде и других органах власти усомнились в том, что парламент проголосует за отставку действующего главы СБУ.

По данным «УП», на встрече с президентом Украины 3 января Малюк отказался писать заявление об отставке. Зеленского это возмутило, и он пригрозил отстранить Малюка от должности, если тот не уйдет сам.

