В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «Факти ICTV».
Объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Военная администрация Киева уведомила о работе ПВО.
В столице Украины введены экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЕК.
О работе ПВО сообщал ночью мэр Виталий Кличко. Военная администрация ночью несколько раз сообщала об объявленной воздушной опасности в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
