В Киеве прогремели взрывы

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Киеве прозвучали взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «Факти ICTV».

Объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Военная администрация Киева уведомила о работе ПВО.

В столице Украины введены экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЕК.

О работе ПВО сообщал ночью мэр Виталий Кличко. Военная администрация ночью несколько раз сообщала об объявленной воздушной опасности в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.