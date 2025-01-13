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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на открытое письмо премьера Словакии

Зеленский предложил Фицо встретиться в Киеве, а не на границе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фицо предложил Зеленскому встретиться «вблизи границ Словакии и Украины» и обсудить вопрос транзита российского газа. Зеленский пригласил его в Киев 17 января. Отношения Украины и Словакии обострились после остановки прокачки газа
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьера Словакии Роберта Фицо, который выступил с идеей провести встречу на границе двух стран.

«Ок, приезжайте в Киев в пятницу», — написал Зеленский в Х.

Фицо 13 января опубликовал открытое письмо к Зеленскому, в котором предложил встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допустил, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». «Символично», что в Словакию можно попасть прямым поездом из Киева в Кошице, что является «результатом совместных усилий наших правительств», напомнил словацкий премьер.

Утром 1 января остановилась прокачка российского газа в страны Европы по проходящему через территорию Украины трубопроводу, поскольку истек пятилетний контракт между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Москва заявляла о готовности продлить соглашение, однако Киев отказался от этого.

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Политика
Роберт Фицо

Из-за решения Украины между ней и Словакией резко ухудшились отношения. Фицо назвал отказ Киева от продления контракта на газовый транзит «в высшей степени политическим» и заявил, что это вредит как Словакии, так и всему Евросоюзу.

В качестве ответной меры он пригрозил прекратить поставки электроэнергии, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву. 11 января словацкий премьер заявил, что иногда «сыт по горло» Зеленским. «Он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться», — сказал Фицо.

После угрозы премьера Словакии прекратить поставки электроэнергии Киеву украинский президент предположил, что Братислава по требованию Москвы собирается «открыть второй энергетический фронт против Украины». В Словакии назвали его заявление чушью.

Еще до остановки транзита, в декабре 2024 года, Фицо встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили в том числе ситуацию с транзитом газа. 10 января Фицо рассказал, что получил от Путина гарантии поставок российского газа в Словакию. Он отметил, что часть поставок можно отправить по «Южному потоку», хотя пропускная способность соединительного маршрута, по которому поступает газ через Турцию в Европу, ограничена.

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Персоны
Владимир Зеленский Роберт Фицо Украина Словакия транзит газа
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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