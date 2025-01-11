Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников на Анапу никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, сообщает пресс-служба мэрии города в телеграм-канале.
«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», — говорится в сообщении. При этом угроза атаки беспилотников в городе пока сохраняется.
По данным администрации, в городе были слышны взрывы в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО).
О запуске в Анапе городской системы оповещения «в связи с работой ПВО» администрация сообщила в 1:12 мск. Власти призвали жителей не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.
Опасность атаки дронов также объявили и в Крымском районе Краснодарского края.
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