Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников на Анапу никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, сообщает пресс-служба мэрии города в телеграм-канале.

«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», — говорится в сообщении. При этом угроза атаки беспилотников в городе пока сохраняется.

По данным администрации, в городе были слышны взрывы в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

О запуске в Анапе городской системы оповещения «в связи с работой ПВО» администрация сообщила в 1:12 мск. Власти призвали жителей не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.

Опасность атаки дронов также объявили и в Крымском районе Краснодарского края.