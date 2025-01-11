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Военная операция на Украине ,  
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В Анапе сообщили о работе ПВО

В Анапе запустили городскую систему оповещения в связи с работой ПВО
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Военная операция на Украине
В городе запустили систему оповещения «в связи с работой ПВО». Жителей призвали не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон

В Анапе запущена городская система оповещения «в связи с работой ПВО», сообщила городская администрация в телеграм-канале.

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон», — сказано в сообщении.

Опасность атаки дронов также объявлена в Крымском районе Краснодарского края.

Российские регионы, в том числе Краснодарский край, где находится Анапа, регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине.

В ночь на 11 января беспилотники также атаковали Воронежскую область. Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в Воронеже и двух районах области, сообщил губернатор Александр Гусев.

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В каких конкретно районах сбили беспилотники, и сколько их уничтожили над Воронежем, губернатор не сообщил. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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