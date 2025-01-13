Венгрия назвала атаку ВСУ на компрессорную станцию «Русская» угрозой
Атака украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае — это угроза для энергоснабжения Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, «каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны». По его словам, «Турецкий поток» незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы и работает «надежно уже много лет».
Сийярто выразил надежду, что безопасность этого маршрута поставок газа будет обеспечена.
Компрессорная станция «Русская» — это точка начала газопровода «Турецкий поток», который идет из России в Турцию. Мощность двух ниток достигает 31,5 млрд куб. м в год. По одной из них топливо поставляется в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Станцию построили в 2018 году, она находится в районе города Анапы в Краснодарском крае. Первые поставки газа по ней начались в 2020-м. На «Русской» установлено семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт.
Атака беспилотников «с целью прекращения поставок газа в европейские страны» была предпринята 11 января, сообщило Минобороны. Военные сообщали, что российские системы ПВО сбили все девять дронов, пострадавших нет. По данным ведомства, незначительные повреждения из-за падения обломков дрона получили здание и оборудование газоизмерительной станции, последствия атаки «оперативно устранили».
31 декабря истек срок контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который подразумевал поставки топлива из России в Молдавию и Словакию, а после — в Австрию, Венгрию и Италию по единственному маршруту через Украину. Москва говорила о готовности продлить действие соглашения, Киев от этого отказался. Сийярто призывал Украину соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое в том числе предполагает обслуживание путей энергоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на транзите газа.
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