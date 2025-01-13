Экс-советник Трампа пообещал «выгнать Маска» до инаугурации

Американский предприниматель Илон Маск — «расист» и «по-настоящему плохой парень», заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он также пообещал добиться, чтобы Маска «выгнали» еще до инаугурации, назначенной на 20 января. «У него не будет полного доступа в Белый дом. Он будет таким же, как и все остальные», — отметил Бэннон.

Экс-советник добавил, что Маску следует вернуться на его родину в Южную Африку. «Почему мы позволяем южноафриканцам, самым расистским людям на Земле, белым южноафриканцам, вообще что-либо комментировать по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах?», — сказал он.

Бэннон полагает, что «единственная цель Маска — стать триллионером», и называет предпринимателя сторонником «технофеодализма». «Я этого не поддерживаю, и мы будем бороться с этим», — подчеркнул он.

Маск после избрания Трампа играл значительную роль в процессе принятия им решений, в том числе кадровых. Избранный президент назначил его и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который будет заниматься «крупномасштабной структурной реформой и созданием невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению».

CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о том, как идет процесс передачи власти писал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом раздражает некоторых соратников политика.

The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Маск живет в поместье Трампа во Флориде с президентских выборов, которые состоялись 5 ноября 2024 года. После них предприниматель взял у Трампа в аренду коттедж Banyan, расположенный на территории Мар-а-Лаго, сообщили изданию собеседники. Это позволяет Маску легко контактировать с избранным президентом.

Сам Трамп, как отмечает издание, хвастался, что Маск — самый богатый человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $416,1 млрд) — «арендует» у него жилплощадь в Мар-а-Лаго.