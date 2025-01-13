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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о небольших очагах горения на предприятии в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: небольшие очаги горения возникают на предприятии в Энгельсе
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе, возникший после падения обломков сбитых дронов, локализован, угрозы масштабного распространения огня нет, сказал Роман Бусаргин
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе, начавшийся после падения обломков сбитых беспилотников, локализован, но периодически появляются небольшие очаги открытого горения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале. По его словам, они оперативно устраняются пожарными.

«Специалисты отмечают, что процесс контролируемый и угрозы масштабного распространения нет. Профильные службы продолжают делать все необходимое и будут находиться на месте до полного устранения возгорания», — написал Бусаргин.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Утром губернатор заявил, что на предприятии ночью удалось ликвидировать открытое горение.

8 января Бусаргин заявлял, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов. Над регионом было сбито 11 беспилотников, говорило Минобороны.

Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщал глава региона. Там начался пожар, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации.

При тушении пожара погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов.

Бусаргин говорил, что идет «процесс контролируемого выгорания топлива».

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Елена Чернышова
Роман Бусаргин Саратовская область Энгельс беспилотники пожар
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