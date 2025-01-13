Губернатор рассказал о небольших очагах горения на предприятии в Энгельсе
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе, начавшийся после падения обломков сбитых беспилотников, локализован, но периодически появляются небольшие очаги открытого горения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале. По его словам, они оперативно устраняются пожарными.
«Специалисты отмечают, что процесс контролируемый и угрозы масштабного распространения нет. Профильные службы продолжают делать все необходимое и будут находиться на месте до полного устранения возгорания», — написал Бусаргин.
Утром губернатор заявил, что на предприятии ночью удалось ликвидировать открытое горение.
8 января Бусаргин заявлял, что Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов. Над регионом было сбито 11 беспилотников, говорило Минобороны.
Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщал глава региона. Там начался пожар, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации.
При тушении пожара погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов.
Бусаргин говорил, что идет «процесс контролируемого выгорания топлива».
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