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Военная операция на Украине ,  
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Над регионами России за ночь сбили восемь дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников в ночь с 12 на 13 января, сообщает Минобороны.

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — отметили в ведомстве.

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов
Политика

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа силы ПВО перехватили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадавших и разрушений не было.

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Минобороны Военная операция на Украине дроны
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