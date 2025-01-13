Над регионами России за ночь сбили восемь дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников в ночь с 12 на 13 января, сообщает Минобороны.

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа силы ПВО перехватили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадавших и разрушений не было.