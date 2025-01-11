Байден провел телефонные переговоры с Зеленским
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время телефонного разговора он заверил его в сохранении поддержки Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Трансляцию вело агентство Associated Press на своем канале на YouTube.
«Президент [США Джо Байден] действительно разговаривал с президентом Зеленским несколько минут назад <...> он хотел поделиться с президентом [Зеленским] нашей неизменной поддержкой Украины, которую вы видели в течение последних трех лет», — сказала она.
В сообщении Белого дома говорится, что политики обсуждали поставку оружия на Украину и антироссийские санкции. Зеленский выразил Байдену признательность за введение новых ограничений против российского ТЭК, говорится в сообщении. Москва считает западные санкции незаконными.
Также Зеленский рассказал Байдену о планах Украины по ведению боевых действий.
Зеленский, в свою очередь, написал в телеграм-канале, что выразил Байдену соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии. Он подтвердил, что обсуждал с американским президентом поддержку Киева и новые антироссийские санкции, а также ситуацию на поле боя.
Ранее, 9 января, Пентагон объявил о последнем пакете помощи Украине от уходящей администрации Байдена. В пакет на сумму $500 млн войдут ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для систем противовоздушной обороны.
20 января в должность президента США вступит Дональд Трамп, который неоднократно критиковал военную помощь Украине и обещал урегулировать конфликт «за сутки». Зеленский во время недавней встречи с союзниками Украины в формате «Рамштайн» в Германии заявил, что если Запад решит сейчас прекратить поддержку Украины, то это будет безумием.
Россия считает, что военная помощь Украине только затягивает военный конфликт, и осуждает поставки вооружений.
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