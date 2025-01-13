Медведев оценил возможность «германского варианта» для решения по Украине

Замглавы Совбеза убежден, что никто всерьез не будет рассматривать вариант, при котором «ядерная супердержава» что-то отдаст Украине. В таком случае расчет может быть только «на распад России», заявил он

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

У сценария решения конфликта на Украине, предполагающего ее разделение наподобие ФРГ и ГДР, нет никаких шансов, написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль «ФРГ» отведена бандеровскому Киеву, а «ГДР» — вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов», — отметил Медведев.

По его словам, дискуссия насчет этого варианта сводится к тому, что в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. «Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий», — отметил Медведев.

По его мнению, «как ни крути», в основе воссоединения Германии было «желание немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени». <...> В предложенном сценарии продается насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа», — написал он.

Замглавы Совбеза уверен, что никто всерьез не будет рассматривать вариант, при котором «ядерная супердержава» что-то отдаст Украине. В таком случае расчет может быть только «на распад России», убежден он.

О том, что Украину могут разделить по «немецкой модели», сообщали, в частности, Financial Times и итальянская Il Fatto Quotidiano. Как писала FT в октябре, все больше чиновников на Западе и в Киеве склоняются к «немецкому сценарию» завершения конфликта, согласно которому страна сможет вступить в НАТО, но без утраченных территорий. Итальянская газета в то же время отмечала, что и Россия, и США считают такой сценарий «самым опасным». Членство Украины в НАТО без утраченных территорий допускал и бывший генсек альянса Йенс Столтенберг.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подчеркивал, что только украинцы могут решать, должна ли страна вступать в НАТО по «немецкому сценарию» — без утраченных территорий. Президент России Владимир Путин в ноябре отмечал, что Москва признала Украину независимой, когда в соответствующей декларации говорилось о нейтральности, о вступлении НАТО разговора не шло.