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Военная операция на Украине ,  
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Медведев оценил возможность «германского варианта» для решения по Украине

Медведев заявил об отсутствии шансов на германский вариант для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Замглавы Совбеза убежден, что никто всерьез не будет рассматривать вариант, при котором «ядерная супердержава» что-то отдаст Украине. В таком случае расчет может быть только «на распад России», заявил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

У сценария решения конфликта на Украине, предполагающего ее разделение наподобие ФРГ и ГДР, нет никаких шансов, написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль «ФРГ» отведена бандеровскому Киеву, а «ГДР» — вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов», — отметил Медведев.

По его словам, дискуссия насчет этого варианта сводится к тому, что в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. «Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий», — отметил Медведев.

По его мнению, «как ни крути», в основе воссоединения Германии было «желание немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени». <...> В предложенном сценарии продается насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа», — написал он.

Замглавы Совбеза уверен, что никто всерьез не будет рассматривать вариант, при котором «ядерная супердержава» что-то отдаст Украине. В таком случае расчет может быть только «на распад России», убежден он.

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Фото:София Гатилова / Reuters

О том, что Украину могут разделить по «немецкой модели», сообщали, в частности, Financial Times и итальянская Il Fatto Quotidiano. Как писала FT в октябре, все больше чиновников на Западе и в Киеве склоняются к «немецкому сценарию» завершения конфликта, согласно которому страна сможет вступить в НАТО, но без утраченных территорий. Итальянская газета в то же время отмечала, что и Россия, и США считают такой сценарий «самым опасным». Членство Украины в НАТО без утраченных территорий допускал и бывший генсек альянса Йенс Столтенберг.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подчеркивал, что только украинцы могут решать, должна ли страна вступать в НАТО по «немецкому сценарию» — без утраченных территорий. Президент России Владимир Путин в ноябре отмечал, что Москва признала Украину независимой, когда в соответствующей декларации говорилось о нейтральности, о вступлении НАТО разговора не шло.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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