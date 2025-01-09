CNN узнал сроки начала переговоров по Украине, если бы победила Харрис
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в первой половине 2025 года, пишет CNN со ссылкой на американскую и украинскую администрации. По словам собеседников телеканала, они считали вероятным такой сценарий вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США.
По данным CNN, в последнее время главной целью Вашингтона было расширение возможностей Киева перед потенциальными переговорами.
Выборы президента США состоялись 5 ноября, главными соперниками на них стали действующий вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Последний одержал победу, его инаугурация состоится 20 января.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, если станет президентом США. «Что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их [президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского] в одном месте», — утверждал он в ходе дебатов с Харрис. Республиканец также дважды уклонился от ответа на вопрос о том, хочет ли он, чтобы победила Украина. Харрис объясняла его планы по урегулированию конфликта за сутки «сдачей позиций». 7 января Трамп выразил надежду, что боевые действия завершатся в течение шести месяцев.
Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым частью России, обеспечить внеблоковый статус Украины и отмену западных санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.
И с украинской, и с российской стороны звучали скептические оценки насчет обещаний Трампа урегулировать конфликт за сутки. В частности, в Кремле эти планы сочли «преувеличением».
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