CNN узнал сроки начала переговоров по Украине, если бы победила Харрис

Вашингтон и Киев предполагали, что переговоры с Москвой начнутся в первой половине 2025 года вне зависимости от результата президентских выборов в США, пишет CNN. Трамп выражал надежду на завершение конфликта в течение полугода

Фото: София Гатилова / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в первой половине 2025 года, пишет CNN со ссылкой на американскую и украинскую администрации. По словам собеседников телеканала, они считали вероятным такой сценарий вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США.

По данным CNN, в последнее время главной целью Вашингтона было расширение возможностей Киева перед потенциальными переговорами.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, главными соперниками на них стали действующий вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Последний одержал победу, его инаугурация состоится 20 января.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, если станет президентом США. «Что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их [президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского] в одном месте», — утверждал он в ходе дебатов с Харрис. Республиканец также дважды уклонился от ответа на вопрос о том, хочет ли он, чтобы победила Украина. Харрис объясняла его планы по урегулированию конфликта за сутки «сдачей позиций». 7 января Трамп выразил надежду, что боевые действия завершатся в течение шести месяцев.

Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Их итоги не признали Украина и западные страны, сочтя произошедшее аннексией. В Москве исключают возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывают учитывать «реалии на земле».

Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым частью России, обеспечить внеблоковый статус Украины и отмену западных санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.

И с украинской, и с российской стороны звучали скептические оценки насчет обещаний Трампа урегулировать конфликт за сутки. В частности, в Кремле эти планы сочли «преувеличением».