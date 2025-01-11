Бусаргин: в Энгельсе площадь пожара после атаки дронов сократилась на 80%

В Энгельсе площадь пожара после атаки дронов сократилась на 80%

В Энгельсе площадь пожара на промышленном предприятии сократилась на четыре пятых, заявил губернатор Саратовской области. До этого из-за возгорания в городе ввели режим ЧС

Фото: busargin_r / Telegram

Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, начавшегося после падения обломков сбитых дронов, сократилась на 80%. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, что количество дыма в городе тоже значительно снизилось. Процесс выгорания топлива продолжается, на месте работают экстренные службы, эксперты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг состояния воздуха, добавил Бусаргин.

«Только что пришли результаты проб воздуха, отобранных сегодня утром в районе возгорания. Никаких превышений концентрации вредных веществ не выявлено», — написал он.

Процесс выгорания на пожаре — это уменьшение массы твердого или жидкого горючего вещества при горении.

Накануне губернатор сообщил, что задействованных сил и средств для тушения достаточно, процесс выгорания топлива ориентировочно займет два дня. Он отметил, что хотя нарушений состояния воздуха в целом по Энгельсу и Саратову не было выявлено, жителям домов, расположенных в непосредственной близости к месту происшествия, с хроническими заболеваниями органов дыхания нужно плотно закрывать окна, чаще проводить влажную уборку, по возможности меньше находиться на улице.

Утром 8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников, обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, из-за которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Во время тушения огня погибли два сотрудника МЧС Саратовской области: начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов.

9 января замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в Энгельс и провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте возгорания. Бусаргин подчеркивал, что никакой угрозы для жилых зданий нет, но процесс выгорания потребует времени.