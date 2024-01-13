NYT сообщила о снижении эффективности применения кассетных снарядов ВСУ
Поставленные на Украину американские кассетные боеприпасы, которые ее Вооруженные силы начали применять летом 2023 года, отчасти потеряли свою эффективность на поле боя, пишет The New York Times.
«Изначально в сентябре мы могли атаковать большие группы, но теперь они нападают гораздо меньшими подразделениями», — рассказал командир взвода, участвовавший в боях под Бахмутом (Артемовском). По его словам, российские военные углубили свои траншеи, из-за чего их сложнее поразить.
Как пишет газета, проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, с лета 2023 года усугубились: усталость военнослужащих, трудности с мобилизацией, истощение запасов боеприпасов и неопределенность с дальнейшими поставками, в результате чего украинским командирам теперь приходится нормировать использование снарядов.
Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.
США передали Украине первую партию кассетных боеприпасов летом прошлого года. Президент Джо Байден заявил, что решение было продиктовано тем, что у Украины заканчиваются снаряды, а у США для восполнения запасов их недостаточно. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в июле сообщил, что Киев начал применять полученные от Вашингтона кассетные боеприпасы «надлежащим образом».
США поставили на Украину кассетные снаряды «не от хорошей жизни», у них дефицит обычных, заявлял президент России Владимир Путин. Он также предупреждал, что у Москвы есть запасы разных типов кассетных боеприпасов и что их могут применить в качестве «зеркального ответа».