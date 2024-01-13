NYT сообщила о снижении эффективности применения кассетных снарядов ВСУ

США передали Украине первую партию кассетных боеприпасов летом прошлого года. В июле ВСУ начали их применять. Однако эти снаряды отчасти потеряли свою эффективность на поле боя, пишет газета

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Поставленные на Украину американские кассетные боеприпасы, которые ее Вооруженные силы начали применять летом 2023 года, отчасти потеряли свою эффективность на поле боя, пишет The New York Times.

«Изначально в сентябре мы могли атаковать большие группы, но теперь они нападают гораздо меньшими подразделениями», — рассказал командир взвода, участвовавший в боях под Бахмутом (Артемовском). По его словам, российские военные углубили свои траншеи, из-за чего их сложнее поразить.

Как пишет газета, проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, с лета 2023 года усугубились: усталость военнослужащих, трудности с мобилизацией, истощение запасов боеприпасов и неопределенность с дальнейшими поставками, в результате чего украинским командирам теперь приходится нормировать использование снарядов.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

США передали Украине первую партию кассетных боеприпасов летом прошлого года. Президент Джо Байден заявил, что решение было продиктовано тем, что у Украины заканчиваются снаряды, а у США для восполнения запасов их недостаточно. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в июле сообщил, что Киев начал применять полученные от Вашингтона кассетные боеприпасы «надлежащим образом».

США поставили на Украину кассетные снаряды «не от хорошей жизни», у них дефицит обычных, заявлял президент России Владимир Путин. Он также предупреждал, что у Москвы есть запасы разных типов кассетных боеприпасов и что их могут применить в качестве «зеркального ответа».