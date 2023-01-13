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В Минске опровергли запрет на выезд без сверки данных в военкомате

Минобороны Белоруссии: выезд не прошедших сверку данных военнообязанных не будет ограничен
О планах ограничить выезд для военнообязанных, которые не явились для сверки учетных данных, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. Минобороны опровергло заявление военкома и заверило, что ограничений не будет
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Власти Белоруссии не будут ограничивать выезд из страны военнообязанных, которые не прошли проверку учетных данных, заявили в Минобороны республики.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны. Лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

О планах ограничить выезд заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. Со ссылкой на данные Минобороны он сообщил, что сверка данных военнообязанных в Белоруссии завершена. Военком указал, что в целом по республике процент сверенных составил около 95%, а Брестская область «превысила рубеж 97%».

«Что касается тех неполных 3%, которые на сегодняшний день не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с данными людьми. <...> Ну, а начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения», — предупредил Коновалов. Минобороны назвало его комментарий недостоверным.

РБК направил запрос в Государственный пограничный комитет Белоруссии.

В ноябре прошлого года Минобороны Белоруссии сообщило, что планирует проверить учетные данные всех военнообязанных. Планировалось завершить эту процедуру до конца года. Гражданам присылали повестки, по которым они должны были явиться на пункты сбора военкоматов и «местных исполнительных и распорядительных органов».

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В ведомстве подчеркивали, что сверка данных — ежегодная плановая процедура. Власти республики неоднократно заверяли, что не планируют объявлять мобилизацию.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
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Белоруссия военкомат
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