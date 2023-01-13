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В МИДе заявили, что попытки ударов по Белоруссии «обречены на провал»

Директор департамента МИДа Полищук: попытки ударов по Белоруссии «обречены на провал»
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Любые попытки нанести удар по Белоруссии обречены на провал, так как белорусские войска и созданная Москвой и Минском совместная региональная группировка войск надежно защищают западные границы Союзного государства. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат обвинил НАТО в наращивании ударного потенциала на границах с Союзным государством, в первую очередь, в Польше и прибалтийских странах.

«Насколько велики риски провоцирования эскалации и нанесения ударов со стороны Польши против Белоруссии — это вопрос к военным аналитикам. <...> Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал. Западные рубежи Союзного государства надежно защищены Вооруженными силами Белоруссии и совместной российско-белорусской региональной группировкой войск», — сказал он.

О развертывании совместной с Россией группировки войск в Белоруссии 10 октября 2022 года объявил президент республики Александр Лукашенко. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал он. И в Москве, и в Минске подчеркивали, что развертывание совместных сил необходимо исключительно для оборонительных целей.

Через несколько дней, 16 октября, помощник главы белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщил, что общая численность российских военных в составе региональной группировки войск в Белоруссии должна составить чуть менее 9 тыс. человек. Группировка также будет включать «авиационную составляющую», уточнял он. В январе 2023 года ведомство сообщило о наращивании состава группировки.

Теги
Белоруссия Удар МИД Польша Прибалтика НАТО
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