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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на вопрос о сдвигах после слов Макрона о гарантиях России

Песков: предложение Макрона о гарантиях безопасности — это не сдвиг к дипломатии на Западе
Год назад Москва предложила Западу обсуждать гарантии безопасности, которые в том числе включали требование о нерасширении НАТО на восток. Тогда переговоры между Россией, США и НАТО не привели к результату
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

В Кремле не считают, что на Западе есть сдвиги в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Нет, мы так не считаем», — ответил Песков. Вопрос был связан с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона подумать, какие гарантии безопасности может получить Россия, когда она вернется за стол переговоров.

Песков ответил на вопрос о сдвигах после слов Макрона о гарантиях России
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Макрон 3 декабря рассказал, что во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом обсуждал необходимость подготовиться к разработке «архитектуры безопасности, в которой мы хотим жить завтра». В этой связи он напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Это будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — пояснил французский лидер.

Чуть больше года назад Россия заявила, что желает получить от Запада гарантии безопасности в связи с расширением НАТО. 17 декабря российский МИД раскрыл конкретные требования, направленные США и альянсу.

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Вашингтону Москва предложила исключить расширение НАТО в восточном направлении, в частности за счет Украины и Грузии; не создавать американские военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса; исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории; отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории.

Североатлантическому альянсу Россия предложила взаимно отказаться от размещения своих вооруженных сил на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года; не вести военную деятельность альянса на Украине и в других государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

После этого прошло несколько раундов переговоров между сторонами, они оказались безрезультатными.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Песков гарантии безопасности переговоры Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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