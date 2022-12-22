В Думе и Совфеде объяснили идею Шойгу поднять призывной возраст

18-летние молодые люди приходят в армию без какого-либо жизненного опыта, дополнительные три года позволят им повзрослеть и стать более самостоятельными — так в парламенте объяснили идею Шойгу поднять призывной возраст

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Повышение нижней границы призывного возраста в России с 18 лет до 21 года позволит молодым людям приходить в армию более подготовленными и самостоятельными, а Вооруженным силам — принимать в свои ряды более опытных призывников, рассказали РБК главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Виктор Бондарев и Андрей Картаполов.

«Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника, как происходит сейчас, — пояснил Картаполов. — Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в Вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы».

Депутат отметил, что получение профессии в современном мире во многом схоже с получением военно-учетной специальности и призываемые по новым правилам молодые люди уже будут обладать какими-либо профессиональными навыками — например, водителя, оператора станка или ИТ-специалиста.

«С ним после этого гораздо проще работать, и ему гораздо проще осваивать воинскую специальность. За счет увеличения нижнего предела возраста призыва мы сразу же повышаем качество призывного контингента и, соответственно, качество личного состава Вооруженных сил», — заключил глава комитета.

Аналогичную мысль высказал и Бондарев. «Конечно, ему надо возмужать, освоиться и потом уже пойти в армию и законно отслужить год, который ему, согласно Конституции, полагается», — пояснил сенатор. Он также напомнил, что студенты высших учебных заведений военной направленности тоже заканчивают обучение к 21 году.

Помимо этого сенатор допустил, что у молодых людей останется возможность поступать на срочную службу с 18 лет и не дожидаться наступления 21 года, для этого нужно будет написать заявление.

При этом оба руководителя комитетов считают, что предложенные изменения не отразятся на потенциальном числе призывников, то есть не приведут к увеличению или уменьшению количества тех, кто потенциально подпадает под призыв каждые полгода.

С идеей сдвинуть границы призывного возраста в сторону увеличения на три года выступил министр обороны Сергей Шойгу во время военной коллегии Минобороны. Он предложил повысить нижнюю границу с 18 лет до 21 года и, соответственно, верхнюю — с 27 до 30 лет. По словам министра, это необходимо для укрепления безопасности России из-за стремления НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ.

Шойгу также предложил ряд других структурных изменений Вооруженных сил, в том числе увеличение их численности до 1,5 млн. Участвовавший в коллегии президент Владимир Путин сказал, что согласен с предложениями главы Минобороны, и предложил обсудить их позднее более подробно.