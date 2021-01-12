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Трамп оценил риск своего отстранения

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен из-за риска отстранения по 25-й поправке к Конституции США, которая позволяет лишить власти президента с согласия вице-президента и большинства ключевых членов администрации.

«25-я поправка несет нулевой риск для меня», — приводит слова президента Reuters. Трамп прилетел в Техас осмотреть строительство стены на границе с Мексикой — один из ключевых проектов из его предвыборных обещаний.

Материал дополняется.

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