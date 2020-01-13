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Гибель Сулеймани ,  
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Генпрокурор США признал право Трампа на ликвидацию Сулеймани

Белый дом консультировался с генпрокурором США об ударе по Сулеймани, рассказал Уильям Барр. Он назвал операцию законным актом самообороны

У президента США Дональда Трампа было право на ликвидацию руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр, передает Reuters.

По его словам, Сулеймани был законной целью нападения, а удар по нему был законным актом самозащиты. Барр добавил, что Белый дом консультировался с его ведомством перед тем, как провести операцию.

Сулеймани ликвидировали в результате ракетной атаки в Ираке 3 января. Трамп говорил, генерал КСИР планировал нападения на американских военных и хотел взорвать посольство США. Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что информации о том, где и когда именно Сулеймани должен был атаковать, у Вашингтона не было, однако угроза, исходившая от иранского генерала, была реальной.

По данным NBC, Трамп согласился провести операцию по ликвидации главы элитного подразделения КСИР еще в июне 2019 года, однако поставил условие — Сулеймани должен умереть только в том случае, если из-за него погиб хотя бы один гражданин США. В декабре прошлого года американский гражданский служащий погиб в результате обстрела шиитскими боевиками базы в Ираке.

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В ответ на убийство Сулеймани Иран в ночь на 8 января нанес удар по американским базам в Ираке. Местные СМИ писали о 80 погибших, однако Трамп заверил, что американцы не пострадали. В ту же ночь иранские ПВО сбили самолет «Международных авиалиний Украины», вылетевший из Тегерана, все находившиеся на его борту 176 человек погибли. Изначально Иран отрицал причастность к катастрофе, объясняя ее техническими неполадками воздушного судна, однако 11 января в Тегеране признали, что самолет был поражен ракетой, отметив, что это произошло непреднамеренно.

Трамп не стал давать военный ответ на удар по базам. Вместо этого он объявил, что введет против Ирана новые санкции, которые будут действовать до тех пор, пока поведение Тегерана не изменится.

На фоне обострения отношений с Ираном палата представителей США поддержала рекомендательную резолюцию, запрещающую президенту вести военные действия против Тегерана без разрешения конгресса. Исключение предусмотрели в случае, если от Ирана исходит угроза атаки на США или их солдат, однако, в соответствии с документом, и о таких действиях Трамп должен докладывать законодателям и объяснять свои шаги. Теперь проект должен рассмотреть сенат, большинство в котором у республиканцев.

Автор: Константин Нагаев
Теги: генпрокурор США, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
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