Столтенберг назвал срок ответа НАТО на размещение российских ракет

Альянс в этом году будет работать над системами ПВО и ПРО и укреплением состояния боеготовности, заявил его генсек. Государства — члены НАТО уже согласовали соответствующие меры

Ракетный комплекс «Искандер» (Фото: Варвара Гертье / РИА Новости)

НАТО в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов с ракетой SSC-8 (в российской классификации — 9M729). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает немецкий телеканал n-tv. По мнению альянса, дальность полета ракеты нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил действие 2 августа 2019 года.

Столтенберг заявил, что в качестве ответа НАТО будет работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычными вооружениями и над повышением боевой готовности. По его словам, министры обороны стран — членов альянса уже согласовали соответствующие меры.

«Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила ДРСМД», — считает генсек НАТО. Он охарактеризовал систему вооружений как «часть российской стратегии инвестировать в новые современные возможности, включая современное ядерное оружие».

По словам Столтенберга, ответ НАТО подразумевает оборонительные и адекватные меры. В то же время он заявил, что альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Целью НАТО генсек назвал усиление контроля над вооружениями.