Столтенберг назвал срок ответа НАТО на размещение российских ракет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
В сборной России по биатлону произошла замена перед этапом в Рупольдинге Спорт, 13:54 «Bitcoin подешевеет до $5000»: что препятствует росту цены монеты Крипто, 13:53 Директора частной школы задержали за покушение на жену депутата в Москве Общество, 13:50 В Москве умер работник сада у стен Кремля Общество, 13:50 Посол Украины ответил на слова главы МИД Австрии о «Северном потоке-2» Политика, 13:44 Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба Политика, 13:35 Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы Политика, 13:29 Чипмейкер 2020 года: почему эксперты хвалят акции Nvidia Quote, 13:26 Чем запомнилась выставка мужской моды Pitti Uomo 97 Стиль, 13:23 Теннисистка Кузнецова проиграла в первом круге на третьем турнире подряд Спорт, 13:21 Какие ниши в HR-tech могут стать золотыми жилами для инвесторов Pro, 13:18 Вдова погибшего в ЦАР журналиста Джемаля поставила под сомнение версию СК Общество, 13:08 Эксперты объяснили повышение тарифов сотовой связи Технологии и медиа, 13:04 Столтенберг назвал срок ответа НАТО на размещение российских ракет Политика, 13:01
Политика ,  
0 

Столтенберг назвал срок ответа НАТО на размещение российских ракет

Альянс в этом году будет работать над системами ПВО и ПРО и укреплением состояния боеготовности, заявил его генсек. Государства — члены НАТО уже согласовали соответствующие меры
Ракетный комплекс «Искандер» (Фото: Варвара Гертье / РИА Новости)

НАТО в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов с ракетой SSC-8 (в российской классификации — 9M729). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает немецкий телеканал n-tv. По мнению альянса, дальность полета ракеты нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил действие 2 августа 2019 года.

Столтенберг заявил, что в качестве ответа НАТО будет работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычными вооружениями и над повышением боевой готовности. По его словам, министры обороны стран — членов альянса уже согласовали соответствующие меры.

Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729
Фотогалерея 

«Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила ДРСМД», — считает генсек НАТО. Он охарактеризовал систему вооружений как «часть российской стратегии инвестировать в новые современные возможности, включая современное ядерное оружие».

По словам Столтенберга, ответ НАТО подразумевает оборонительные и адекватные меры. В то же время он заявил, что альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Целью НАТО генсек назвал усиление контроля над вооружениями.

Ракета 9М729 является модификацией Р-500 (9М728), которая применяется ракетным комплексом «Искандер-М». В январе 2019 года Минобороны впервые продемонстрировало ее иностранным военным атташе. Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказывал, что дальность ее полета составляет 480 км. Заливаемое количество топлива не позволяет ей лететь на большую дистанцию, а дозаправить ракету в войсках невозможно, указывал он.

В то же время Вашингтон считает, что дальность ее полета входит в границы запрещенных ДРСМД 500–5500 км. Москва неоднократно отрицала обвинения и заявляла о нарушениях условий соглашения американской стороной. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии.

НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность»
Политика

После того как ДРСМД прекратил действие, Россия предложила ввести мораторий на развертывание ракет подобного класса. В конце сентября прошлого года президент Владимир Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в альянс. В нем российский лидер призвал поддержать усилия российской стороны по установлению моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах. В НАТО письмо назвали «игнорирующим реальность» и заявили, что Россия уже нарушила условия соглашения и развернула такие ракеты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Йенс Столтенберг, НАТО, «Искандер-М», ДРСМД
Материалы по теме
Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах
Политика
Путин поручил ответить на испытание США запрещенных ракет
Политика
В Госдепе назвали «смешным» устроенный Россией показ ракеты 9М729
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter