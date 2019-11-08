В Пентагоне заявили об отставании США в гиперзвуковом вооружении

В Пентагоне заявили об отставании США в гиперзвуковом вооружении

Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер признал отставание Соединенных Штатов в разработках гиперзвукового оружия. Об этом он заявил Newsweek.

«В то время как Соединенные Штаты были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, мы не использовать эти технологии в качестве оружия», — подчеркнул Карвер. — «Те, кто стремится стать нашими противниками, решили использовать технологии в качестве оружия, что создало асимметрию в военных возможностях, и мы обязаны ее преодолеть».

По словам представителя Пентагона, гиперзвуковое оружия является «высшим техническим и исследовательским приоритетом» для американцев, достижение которого позволит 2сохранять в будущем господство на всех полях сражений».

В ноябре президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами рассказал, что Москва планирует наращивать оборонный потенциал и ставить на боевое дежурство уникальные системы гиперзвукового и лазерного оружия. Однако это, отметил глава государства, не станет поводом для угроз кому-либо.

