Политика , 24 дек, 14:34
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Путин оценил оснащение ядерной триады России новейшим оружием в 82%
Владимир Путин
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны оценил долю новейшего оружия в ядерной триаде России. Трансляцию заседания ведет «РИА Новости».
«За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%», — заявил президент.
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