Из-за санкций сроки поставки автозапчастей в Россию выросли до 1,5 лет

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На фоне санкций сроки поставок автозапчастей увеличились до полутора лет, причем сложнее всего заказать детали на японские машины марок Lexus, Infinity и европейские Škoda и Mercedes. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховые компании.

Так, бачок реагента AdBlue для Mercedes 2015 года пришлось ждать 18 месяцев, с мая 2022-го, а колесный диск для Mercedes 2018 года — 16 месяцев, отметили в «Абсолют Страховании».

Информацию подтвердили в «Совкомбанк Страховании». Глава компании Игорь Лаппи уточнил, что сложнее всего заказать детали японских и корейских автомобилей Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai — в среднем их доставляют за полгода, но максимального срока нет.

На автомобили марки Infinity сейчас вообще не доставляют запчасти из-за санкций со стороны Японии, сообщили в «Абсолют Страховании». В компании МАКС отметили существенные проблемы с официальными поставками для европейских Škoda, Renault и Opel.

В «Абсолют Страховании» объяснили сложившуюся ситуацию тем, что запчасти привозят через международные хабы — Турцию или ОАЭ, а также транзитом через страны Прибалтики, Белоруссию, Грузию и Казахстан.

На таможне происходят задержки грузов, также наблюдаются препятствия в отправке деталей на стороне производителя без объяснения причин, добавили в «Совкомбанк Страховании».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что подобные случаи бывают по редким автомобилям.

Российское законодательство в ОСАГО требует урегулировать страховой случай за 30 дней. По словам вице-президента «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, компания чаще всего вынуждена выплачивать возмещение деньгами. Помимо этого страховщики в случае согласия клиента могут увеличить сроки ремонта или применить б/у запчасти.