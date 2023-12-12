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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон пообещал создать на Украине армию для сдерживания России

Остин: США создадут на Украине вооруженные силы для сдерживания России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина является чрезвычайно важной для траектории глобальной безопасности, заявил министр обороны США. Он пообещал помочь реформировать ВСУ. Власти России требовали прекратить военное сотрудничество Запада с Украиной
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США вместе с союзниками и партнерами намерены создать на Украине такие вооруженные силы, которые смогли бы сдержать Россию в будущем, заявил американский министр обороны Ллойд Остин перед выступлением украинского президента Владимира Зеленского. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

«Господин президент, дамы и господа, обязательства Америки должны быть выполнены. Безопасность Америки необходимо защищать. И слово Америки должно быть сдержано», — добавил Остин.

Министр подчеркнул, что Украина имеет «огромное значение для безопасности Америки и траектории глобальной безопасности в XXI веке», а сам Зеленский стал живым доказательством роли одного человека, который «смог сплотить сражающуюся демократию, вдохновить свободный мир и изменить ход истории». Именно поэтому, продолжил он, США оказали Украине помощь на более чем $44 млрд, а в коалицию поддержки Киева вошли около 50 государств.

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США стараются добиться от властей Украины перевода вооруженных сил на стандарты НАТО, сказано в конфиденциальном документе «Комплексная стратегия по стране», составленном в Госдепартаменте, сообщало Politico.

В нем называлось целью США помощь в реформировании элементов аппарата национальной безопасности Украины, чтобы обеспечить «децентрализованный, толерантный к риску подход к выполнению задач» и уменьшить «коррупционные возможности». Документ отмечал, что от командования ВСУ ожидают «создания профессионального корпуса младших офицеров и унтер-офицеров в соответствии со стандартной доктриной и принципами НАТО», использования в своих документов терминологии НАТО, а также создания оборонной промышленности достаточной мощности для удовлетворения ключевых потребностей.

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Российская сторона не раз критиковала военное сотрудничество США и других стран НАТО с Украиной, а «приближение его военной инфраструктуры к российским границам» президент Владимир Путин упомянул в день начала военной операции. Позднее он подтверждал, что стремление соседнего государства вступить в НАТО — одна из причин военной операции. По его мнению, для Москвы чрезвычайно важно добиться внеблокового статуса Киева.

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия, нам хорошо известна. Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших вооруженных сил», — говорил Путин.

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