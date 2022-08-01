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Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта. Что важно знать

Косово с 1 августа перестанет признавать сербские документы. На этом фоне в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов. В причинах нового обострения конфликта разбирался РБК
Фото: Laura Hasani / Reuters
Фото: Laura Hasani / Reuters

Что происходит на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич, выступая в воскресенье вечером перед нацией, заявил, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов проживающих на севере частично признанного государства. Власти страны перекроют въезд всем, у кого не будет косовских документов, а также будут принудительно перерегистрировать сербские автомобильные номера на местные. Информацию о готовности к таким мерам подтвердили и в кабинете премьер-министра Косово Альбина Курти.

«Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире, чтобы разыграть карту угрозы со стороны «мини-Путина», а сам Курти примеряет роль Зеленского», — сказал Вучич. «Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», — продолжил сербский президент, отметив, что Белград победит.

Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной «денацификации Балкан».«Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», — написал политик.

Одновременно с этим в сербских СМИ появились сообщения о том, что в городах на севере Косово, где проживают этнические сербы, сработали сигналы тревоги, а к мосту, соединяющему север и юг Косовски-Митровицы, стянулось порядка 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады и перекрыли главную дорогу Приштина — Рашка. На место выехали косовские силовики и машины скорой помощи. Также полиция Косово сообщила в своем аккаунте в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) о выстрелах со стороны протестующих. По их данным, обошлось без жертв. В свою очередь Минобороны Сербии заявило о непричастности к этим событиям.

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После этого Вучич выступил с новым обращением, в котором заявил, что «сербский народ из Косово и Метохии все меньше и меньше прислушивается к его мольбам», и что он призывает любой ценой сохранить мир. «Я прошу албанцев остановиться, а сербов не поддаваться на провокации [...]/ Мы будем молиться о мире и стремиться к миру, но, позвольте мне сказать вам прямо: капитуляции не будет и Сербия победит. Если они посмеют начать преследовать, травить, убивать сербов — Сербия победит», — сказал Вучич.

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В чем причина конфликта

В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово). Курти предупреждал, что номера не прошедших перерегистрацию машин будут изыматься. По подсчетам косовских властей, сейчас на севере Косово используется около 10 тыс. автомобилей с номерами, выданными в Сербии. Премьер-министр Косово Альбин Курти, объявляя о новой мере, обратился к живущим на севере сербам и объяснил на их родном языке, что озвученная мера является ответом на действия Белграда. По его словам, в Сербии схема с выдачей временных номеров и документов для жителей Косово действует уже 11 лет.

Белград действительно не признает номера RKS на своей территории. Осенью 2021 года это уже привело к конфликту. Приштина запретила въезд автомобилям с сербскими номерами. Косовские сербы в знак протеста заблокировали КПП на границе, возведя там баррикады. Власти Косово ввели на границу спецназ. Войска Сербии были приведены в состояние повышенной боеготовности. Спустя неделю вооруженного противостояния Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами КМ (Косово и Метохия).

Инициатива Приштины вызвала резкую критику со стороны Белграда. Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил 30 июля, что власти Косово «буквально готовят ад в ближайшие дни». «Ситуация крайне сложная, учитывая международные и региональные обстоятельства», — сказал Селакович. Министр подчеркнул, что односторонние действия Приштины «никогда не приносили ничего хорошего». Тогда же Селакович объявил о грядущих переговорах Вучича с представителями Косово.

В свою очередь директор Канцелярии по Косову и Метохии (сербское название частично признанного Косово — РБК) при правительстве Сербии Петар Петкович призвал страны «Группы пяти» (США, Францию, Великобританию, Германию и Италию) «остановить сумасшествие Альбина Курти». Он подчеркнул, что решения Приштины могут вызвать серьезный кризис в регионе и возложил ответственность за него на «Группу пяти».

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Республику признали 92 государства—члена ООН, включая США и большинство стран Евросоюза, однако позже 16 государств отозвали свое признание. Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территорией. Это положение закреплено в конституции страны. Из европейских стран, не считая Сербии, Косово не признают Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания. Также Косово не признают Россия, Китай и Иран. Основное население Косово — албанцы, однако в Северном Косово большинство составляют сербы.

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Сербия Косово Александр Вучич НАТО
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