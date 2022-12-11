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Политика ,  
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Вучич заявил о самом трудном дне в своей карьере из-за эскалации в Косово

Вучич заявил о самом трудном дне своего руководства Сербией из-за эскалации в Косово
Вучич призвал к миру, отметив, что Сербия приняла меры для своей защиты. Президент Сербии счел, что речь идет о попытке Косово решить «сербскую проблему»
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

На фоне эскалации конфликта между Сербией и Косово сербский президент Александр Вучич назвал 11 декабря самым трудным днем за то время, что он находится на высших постах в Сербии (президента и премьер-министра), передает Pink. Он призвал сербов сохранить мир и не поддаваться на провокации.

«Наш народ переживает тяжелую ночь, и я должен быть с ним. У нас есть заверения от Сил НАТО для Косово, что не будет никаких насильственных действий. Мы приняли определенные меры для защиты нашей страны», — сказал Вучич.

Он также отреагировал на совместное заявление посольств США в Белграде и Приштине, в котором Вашингтон призвал демонтировать незаконные баррикады на севере Косово и прекратить угрозы насилием. По словам Вучича, он ожидал это «послание», но разочарован им. Косово, как заявил сербский лидер, является «детищем» США, «и они его защищают».

«Речь идет о попытке положить конец сербской проблеме в Косово, в которой участвуют [косовский премьер Альбин] Курти, власти Приштины и значительная часть международного сообщества», — подчеркнул Вучич.

Накануне, 10 декабря, на севере Косово, где в основном проживают сербы, стали появляться баррикады, кроме того, жители начали перекрывать дороги к погранпунктам. Причиной волнений стало арест косовского полицейского и этнического серба Деяна Пантича. Он и его некоторые коллеги несколько дней назад отказались продолжать службу в составе полиции Косово и оставили свой пост в городе Косовска-Митровице.

Власти Косово 11 декабря обратились к командованию контингента НАТО в частично признанной республике (KFOR) с требованием убрать баррикады на севере края. Курти указал, что ожидают ответа до вечера, а в случае отказа демонтаж баррикад может быть произведен косовскими силовиками. Вучич затем созвал совещание Совета безопасности Сербии.

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Обострение конфликта между частично признанным Косово и Сербией продолжается уже несколько месяцев. Оно связано с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. До этого водителям разрешали перерегистрацию, но в ноябре власти Косово пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

Вучич заявил о самом трудном дне в своей карьере из-за эскалации в Косово
Вучич заявил о самом трудном дне в своей карьере из-за эскалации в Косово

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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