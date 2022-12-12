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Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ у поселка Пески в ДНР

Минобороны: у населенного пункта Пески в ДНР пресечена попытка контратаки ВСУ
Украинцы пытались контратаковать силами одной мотопехотной роты, российские войска открыли упреждающий огонь, который позволил отбить атаку. В Минобороны сообщили о гибели до 30 украинских военных и уничтожении двух БМП
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Минобороны России сообщило о неудачной попытке контратаки вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пески в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства.

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что потери украинской стороны составили до 30 человек. Были также повреждены две боевые машины пехоты и три пикапа.

Согласно сводке, на купянском и краснолиманском направлениях российские войска нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и уничтожили, по заявлению российского оборонного ведомства, до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. В Запорожской области в районе населенного пункта Гуляй Поле военные уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах. В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР поражена боевая машина системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

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Ранее 12 декабря о продвижении российских сил в ДНР говорил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, по данным на понедельник, под контроль российских сил на 70% перешел город Марьинка — населенный пункт районного значения, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Бои за город ведутся с марта и сейчас продолжаются на его улицах.

В целом, по словам Пушилина, российские войска продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения. «На одних участках это 100–200 м в день, а где-то важны и какие-то там 10–20 м, если это улучшает позиции наших подразделений», — сообщал глава ДНР.

В Минобороны накануне также заявляли о наступлении на краснолиманском и донецком направлениях и отражении контратак ВСУ.

Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ у поселка Пески в ДНР
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ у поселка Пески в ДНР
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спецоперация Украина ВСУ атака Минобороны Донбасс
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