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Война санкций ,  
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Бывший вице-канцлер Австрии заявил о вреде санкций против России

Бывший вице-канцлер Штрахе: санкции против России нанесли вред Австрии
Ситуация, сложившаяся в Австрии из-за антироссийских санкций, является «чертовски опасной», угрожающей благосостоянию людей и лишающей их уверенности в будущем, что может грозить социальным напряжением, предупредил Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС)

Санкции ЕС не смогли поставить Россию «на колени» и нанесли вред Австрии, заявил бывший вице-канцлер страны (2017 год — 2019 год, работал в правительстве Себастьяна Курца) Хайнц-Кристиан Штрахе, передает «РИА Новости».

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так», — сказал он.

«Мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе», — добавил Штрахе.

Он заявил о росте цен на электричество, газ и продукты питания, а также выразил мнение, что люди не знают, как они смогут обеспечить себя в ближайшие месяцы. Бывший вице-канцлер также назвал ситуацию «чертовски опасной», угрожающей благосостоянию людей и лишающей их уверенности в будущем. «Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — сказал Штрахе.

Бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в оставку с поста вице-канцлера Австрии после публикации отрывков видеозаписи, снятой скрытой камерой, где он вместе со своим соратником Йоханном Гуденусом общается с «Аленой Макаровой, предположительно племянницей олигарха российского происхождения, близкого к Путину». Разговор проходил на Ибице и касался возможностей Макаровой инвестировать в Австрии. Публикация ролика привела к развалу коалиции АПС с Австрийской народной партии Себастьяна Курца и отставке правительства.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что нейтралитет Австрии, которая поддержала все санкции Евросоюза против России, «размывается».

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«Австрийское правительство поддержало все антироссийские санкционные меры Евросоюза, отметилось резкими антироссийскими заявлениями, внесло свой вклад в cрежиссированную кампанию высылки российских дипломатов», — подчеркнул он.

Нейтральный статус Австрии заключается в том, что она не принимает участия в военных конфликтах, не является членом военных союзов, отказалась от размещения на своей территории иностранных военных баз. В середине июля австрийский канцлер Карл Нехаммер подтвердил отсутствие обсуждений по вступлению страны в НАТО.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в сентябре заявил, что до снятия санкций с России «еще далеко». По его словам, ограничительные меры в отношении Москвы «с каждым днем становятся все более эффективными». 

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Австрия Хайнц-Кристиан Штрахе санкции
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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