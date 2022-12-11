Бывший вице-канцлер Австрии заявил о вреде санкций против России

Ситуация, сложившаяся в Австрии из-за антироссийских санкций, является «чертовски опасной», угрожающей благосостоянию людей и лишающей их уверенности в будущем, что может грозить социальным напряжением, предупредил Штрахе

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (Фото: Florian Wieser / EPA / ТАСС)

Санкции ЕС не смогли поставить Россию «на колени» и нанесли вред Австрии, заявил бывший вице-канцлер страны (2017 год — 2019 год, работал в правительстве Себастьяна Курца) Хайнц-Кристиан Штрахе, передает «РИА Новости».

«Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так», — сказал он.

«Мы переживаем причинение вреда нам же, Австрия причинила вред самой себе», — добавил Штрахе.

Он заявил о росте цен на электричество, газ и продукты питания, а также выразил мнение, что люди не знают, как они смогут обеспечить себя в ближайшие месяцы. Бывший вице-канцлер также назвал ситуацию «чертовски опасной», угрожающей благосостоянию людей и лишающей их уверенности в будущем. «Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — сказал Штрахе.

Бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в оставку с поста вице-канцлера Австрии после публикации отрывков видеозаписи, снятой скрытой камерой, где он вместе со своим соратником Йоханном Гуденусом общается с «Аленой Макаровой, предположительно племянницей олигарха российского происхождения, близкого к Путину». Разговор проходил на Ибице и касался возможностей Макаровой инвестировать в Австрии. Публикация ролика привела к развалу коалиции АПС с Австрийской народной партии Себастьяна Курца и отставке правительства.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что нейтралитет Австрии, которая поддержала все санкции Евросоюза против России, «размывается».

«Австрийское правительство поддержало все антироссийские санкционные меры Евросоюза, отметилось резкими антироссийскими заявлениями, внесло свой вклад в cрежиссированную кампанию высылки российских дипломатов», — подчеркнул он.

Нейтральный статус Австрии заключается в том, что она не принимает участия в военных конфликтах, не является членом военных союзов, отказалась от размещения на своей территории иностранных военных баз. В середине июля австрийский канцлер Карл Нехаммер подтвердил отсутствие обсуждений по вступлению страны в НАТО.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в сентябре заявил, что до снятия санкций с России «еще далеко». По его словам, ограничительные меры в отношении Москвы «с каждым днем становятся все более эффективными».