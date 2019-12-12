СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

На фоне новой драмы Дискуссия о работе органов опеки активизировалась после публикации онлайн-ресурса «Медуза» о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре «Мать и дитя». Ее мать Татьяна Максимова считает ребенка неизлечимо больным, однако врачи утверждают, что девочка совершенно здорова. Несмотря на соответствующее решение суда, родители девочку так и не забрали, хотя формально она выписана. По данным «Медузы», родители пять лет оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате. После публикации в департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что подадут исковое заявление об ограничении отца и матери ребенка в родительских правах. Столичные власти подготовили ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы ребенка и ее родителей и направили в перинатальный центр специалистов опеки и попечительства. Родители девочки после этого обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой повлиять на органы опеки и помешать им вмешиваться в семью. Омбудсмен посчитала, что у родителей были основания сделать такое заявление, потому что «они не лишены родительских прав, все обязательства исполняют и заботятся о своем ребенке». Кузнецова уверена, что мать девочки искренне тревожится за ее здоровье, поэтому «поместила ее в одну из лучших больниц и продолжает заботиться».

Профессиональные замещающие семьи

Правозащитники предлагают также разработать отдельные программы подготовки и сопровождения для создания профессиональных замещающих семей.

Замещающие семьи должны будут проходить специальную подготовку для работы со сложными детьми и обеспечивать их контакты с родственниками, если они перемещены во временную семью на ограниченный срок. Как считают в фонде, необходимо выстроить систему сопровождения таких семей, доступную по всей стране.

Потенциальные усыновители и опекуны должны будут проходить полноценное обследование у психиатра в амбулаторном режиме, а не краткую проверку. Подготовка людей, готовых принять ребенка в семью, должна будет различаться в зависимости от того, временно или постоянно его планируется переместить. Подготовку опекунов также нужно варьировать в зависимости от особенностей ребенка — возраста, здоровья и так далее.

Также фонд предложил наладить подготовку и переподготовку специалистов, работающих с оказавшимися в кризисной ситуации детьми. Их подготовка должна быть практико-ориентированной, сказано в документе. В общеобразовательных учреждениях предлагается ввести для педагогов курсы и модули по работе с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Вопрос квалификации работников органов опеки и попечительства стоит крайне остро, сказал РБК депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, в 2009–2019 годах уполномоченный по правам детей в Москве. «В отличие от учителей, которые получают образование, непонятно, кто работает в органах опеки и попечительства, — пояснил он. — Нет ни одного учебного заведения, которое готовит такого рода людей, социальных работников, в органы опеки и попечительства, которые решают серьезнейшие вопросы для ребенка и семьи». По словам Бунимовича, в столице открылись курсы переподготовки для сотрудников опеки, но в других регионах пока такого обучения нет. «Но это не заменяет базового образования людей, связанных с социальными вопросами», — уверен эксперт.

Также, по мнению Бунимовича, необходимо работать с общественным мнением, формируя верный образ социальных работников. «Очень часто они воспринимаются как эрзац-прокуратуры — пришли, отняли ребенка, залезли в холодильник, хотя сегодня главная задача эти служб — профилактика и сопровождение», — пояснил он. По словам Бунимовича, необходимо сделать так, чтобы люди понимали, что опека — «это те, кто первым придет на помощь в случае чего».