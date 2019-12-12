Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 11 дек, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 11 дек, 12:33
В Приангарье поймали продававшую наркотики через мессенджер группировку Общество, 09:11 Когда паранойя полезна: глава Mastercard Pro, 09:02 СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи Политика, 09:00 «Газпром», «Аэрофлот», евро: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:00 Ира Сидоркова — о «неженском» хобби и снижении интереса к образованию РБК Стиль и YE’S apartaments, 08:59 Президент Кубы назвал политизированными санкции WADA против России Спорт, 08:57 Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз Бизнес, 08:34 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 08:30 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:08 Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ Спорт, 08:03 Роскачество дало рекомендации по выбору салютов Общество, 08:00 Сделка с совестью: как не платить проценты за покупки РБК и Совесть, 08:00 Более 40% компаний в России отказались внедрять искусственный интеллект Технологии и медиа, 08:00 Адвокат семьи убитой аспирантки заявила о влиянии защиты Соколова на СМИ Общество, 07:49
Политика ,  
0 
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Президенту России переданы предложения экспертов, как реорганизовать систему семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В них допускается изъятие взрослых из семьи и возможность временного устройства
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Изъятие родителя из семьи

10 декабря во время ежегодной встречи Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека ему были переданы предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», как реформировать систему опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей. В этом документе (есть у РБК) предлагается создать единый алгоритм для профилактики социального сиротства.

Эксперты предлагают изменить законодательство следующим образом.

  • Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

  • Функции помощи семье и выявления нарушения прав детей организационно разделить.

  • Ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и на возвращение ребенка в семью, если родители не совершали преступлений против его жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Сейчас Семейный кодекс при изъятии ребенка из семьи предусматривает только возможность в семидневный срок подать иск о лишении родительских прав, о помощи семье в нем ничего не сказано, пояснила РБК заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.
  • Удалять из семьи не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу, или переместить ребенка с родителем, который для него угроз не представляет. «Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала это предложение Пушкина.
  • В случае если ребенка все же изъяли из семьи, перемещать его не в детский дом, а к родным и близким семьи, а если таковых нет, то во временную приемную семью, пока ведется работа с его кровной семьей.
  • Решение о перемещении ребенка должно приниматься в течение 12 часов.

На фоне новой драмы

Дискуссия о работе органов опеки активизировалась после публикации онлайн-ресурса «Медуза» о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре «Мать и дитя». Ее мать Татьяна Максимова считает ребенка неизлечимо больным, однако врачи утверждают, что девочка совершенно здорова. Несмотря на соответствующее решение суда, родители девочку так и не забрали, хотя формально она выписана. По данным «Медузы», родители пять лет оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате.

После публикации в департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что подадут исковое заявление об ограничении отца и матери ребенка в родительских правах. Столичные власти подготовили ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы ребенка и ее родителей и направили в перинатальный центр специалистов опеки и попечительства.

Родители девочки после этого обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой повлиять на органы опеки и помешать им вмешиваться в семью. Омбудсмен посчитала, что у родителей были основания сделать такое заявление, потому что «они не лишены родительских прав, все обязательства исполняют и заботятся о своем ребенке». Кузнецова уверена, что мать девочки искренне тревожится за ее здоровье, поэтому «поместила ее в одну из лучших больниц и продолжает заботиться».

Профессиональные замещающие семьи

Правозащитники предлагают также разработать отдельные программы подготовки и сопровождения для создания профессиональных замещающих семей.

Замещающие семьи должны будут проходить специальную подготовку для работы со сложными детьми и обеспечивать их контакты с родственниками, если они перемещены во временную семью на ограниченный срок. Как считают в фонде, необходимо выстроить систему сопровождения таких семей, доступную по всей стране.

Потенциальные усыновители и опекуны должны будут проходить полноценное обследование у психиатра в амбулаторном режиме, а не краткую проверку. Подготовка людей, готовых принять ребенка в семью, должна будет различаться в зависимости от того, временно или постоянно его планируется переместить. Подготовку опекунов также нужно варьировать в зависимости от особенностей ребенка — возраста, здоровья и так далее.

Также фонд предложил наладить подготовку и переподготовку специалистов, работающих с оказавшимися в кризисной ситуации детьми. Их подготовка должна быть практико-ориентированной, сказано в документе. В общеобразовательных учреждениях предлагается ввести для педагогов курсы и модули по работе с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Вопрос квалификации работников органов опеки и попечительства стоит крайне остро, сказал РБК депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, в 2009–2019 годах уполномоченный по правам детей в Москве. «В отличие от учителей, которые получают образование, непонятно, кто работает в органах опеки и попечительства, — пояснил он. — Нет ни одного учебного заведения, которое готовит такого рода людей, социальных работников, в органы опеки и попечительства, которые решают серьезнейшие вопросы для ребенка и семьи». По словам Бунимовича, в столице открылись курсы переподготовки для сотрудников опеки, но в других регионах пока такого обучения нет. «Но это не заменяет базового образования людей, связанных с социальными вопросами», — уверен эксперт.

Также, по мнению Бунимовича, необходимо работать с общественным мнением, формируя верный образ социальных работников. «Очень часто они воспринимаются как эрзац-прокуратуры — пришли, отняли ребенка, залезли в холодильник, хотя сегодня главная задача эти служб — профилактика и сопровождение», — пояснил он. По словам Бунимовича, необходимо сделать так, чтобы люди понимали, что опека — «это те, кто первым придет на помощь в случае чего».

Что еще СПЧ обсуждал с президентом

Владимир Путин встретился с представителями СПЧ в День прав человека. Это была первая встреча в новом составе и с новым главой Валерием Фадеевым. Во время мероприятия обсуждались дело «Нового величия», ликвидация движения «За права человека» правозащитника Льва Пономарева, ситуация в Донбассе.

Путин согласился с идеей наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан. Отвечая на реплику Фадеева: «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», президент заявил, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения, но только законными средствами. «Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — прокомментировал «московское дело» глава государства.

Новый глава СПЧ заявил также, что летние акции оппозиции в Москве привели к массовым беспорядкам и он выступил против внесения фигурантов «московского дела» в списки на амнистию к 75-летию Победы, как предлагали члены совета.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Совет по правам человека, опека, дети
Материалы по теме
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Политика
Фадеев заявил Путину о недопустимости срока за бросок бумажного стакана
Политика
Путин пообещал продвинуть законопроект об уголовном проступке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter