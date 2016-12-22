США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

В Венесуэле бомбардировщики, способные наносить удары ядерным оружием, пробудут лишь четыре дня. Москва сообщила американским властям, что обратно в Россию они вылетят в пятницу

Бомбардировщик Ту-160 (Фото: Reuters)

Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию», — цитирует агентство слова Сандерс.

Два бомбардировщика Ту-160 прибыли в Венесуэлу из России 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну были отправлены грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62. На отдельных этапах пути через Атлантику их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая длина маршрута превысила 10 тыс. км. В Венесуэле российские самолеты примут участие в учениях.

До этого Ту-160 уже наносили визиты в Венесуэлу. Первый полет в Латинскую Америку они совершили в сентябре 2008 года. Позднее, в ноябре—декабре 2008 года, в Карибское море прибыл атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Второй раз бомбардировщики отправились в Венесуэлу в 2013 году. С тех пор российские стратегические бомбардировщики не посещали Латинскую Америку.

Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу и что корабли Военно-морского флота также будут заходить в венесуэльские порты. «Думаю, что мы эту практику продолжим, тем более что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил он.

Бомбардировщик Ту-160 серийно выпускается с 1984 года, его длина — 54,1 м, размах крыла — 55,7 м. Он является самым крупным сверхзвуковым военным самолетом в истории. Экипаж бомбардировщика составляет четыре человека. Максимальная скорость — 2 тыс. км/ч, дальность полета — до 13,2 тыс. км. Ту-160 может быть оснащен ядерным вооружением, также он способен использовать и неядерные боеприпасы. Российские Ту-160 наряду с турбовинтовыми Ту-95 принимали участие в военной операции в Сирии, нанося удары по объектам боевиков.