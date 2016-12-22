Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,34 65,52 EUR Нал. 76,38 74,55 USD Бирж. 66,40 +0,05 EUR Бирж. 75,47 +0,31 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3532,50 +107,30 IMOEX 2370,35 -1,00% RTSI 1125,78 -0,79% Brent 60,65 -0,49% DJIA 24616,80 +1,01% Nasdaq 7122,39 +1,29%
США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы
Лента новостей
Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка 22:38, Политика Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин 22:12, Общество США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы 22:09, Политика Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани 21:30, Общество Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя 21:28, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 21:10, РБК и Путешествие в Рождество Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже 21:08, Политика МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских 21:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Реал» — ЦСКА. Онлайн 20:55, Спорт Очевидец рассказал о взрыве в Назрани 20:39, Общество Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы 20:33, Политика Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 20:17, Совместный проект Проект футуристического города в саудовской пустыне оказался под угрозой 20:16, Политика Гендиректор системы SWIFT уйдет в отставку 20:15, Финансы Добыча сырья обеспечила четверть роста российской экономики 19:48, Экономика В Назрани у торгового центра произошел взрыв 19:44, Общество Путин сравнил Конституцию с живым организмом 19:37, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 19:36, РБК и Экспострой на Нахимовском На Украине создали комиссию для подготовки претензий к России 19:35, Политика «Роснефть» предложила реформу системы трубопроводов 19:24, Бизнес «Газпром нефть» купила долю в КХЛ 19:23, Бизнес Путин вручил премии за благотворительность и правозащитную деятельность 19:08, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:05, РБК и Barilla «Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне 19:01, Спорт В Госдуме предложили разрешить изображение нацистской символики 18:59, Общество Более 7 тыс. автомобилей Audi отозвали в России 18:51, Бизнес Почему криптовалюта Tezos подорожала на 15% за день 18:49, Крипто Фигуристка Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких 18:32, Спорт
США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы
Политика, 22:09
0
США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы
В Венесуэле бомбардировщики, способные наносить удары ядерным оружием, пробудут лишь четыре дня. Москва сообщила американским властям, что обратно в Россию они вылетят в пятницу
Бомбардировщик Ту-160 (Фото: Reuters)

Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию», — цитирует агентство слова Сандерс.

Два бомбардировщика Ту-160 прибыли в Венесуэлу из России 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну были отправлены грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62. На отдельных этапах пути через Атлантику их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая длина маршрута превысила 10 тыс. км. В Венесуэле российские самолеты примут участие в учениях.

До этого Ту-160 уже наносили визиты в Венесуэлу. Первый полет в Латинскую Америку они совершили в сентябре 2008 года. Позднее, в ноябре—декабре 2008 года, в Карибское море прибыл атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Второй раз бомбардировщики отправились в Венесуэлу в 2013 году. С тех пор российские стратегические бомбардировщики не посещали Латинскую Америку.

Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу и что корабли Военно-морского флота также будут заходить в венесуэльские порты. «Думаю, что мы эту практику продолжим, тем более что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил он.

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле
Политика

Бомбардировщик Ту-160 серийно выпускается с 1984 года, его длина — 54,1 м, размах крыла — 55,7 м. Он является самым крупным сверхзвуковым военным самолетом в истории. Экипаж бомбардировщика составляет четыре человека. Максимальная скорость — 2 тыс. км/ч, дальность полета — до 13,2 тыс. км. Ту-160 может быть оснащен ядерным вооружением, также он способен использовать и неядерные боеприпасы. Российские Ту-160 наряду с турбовинтовыми Ту-95 принимали участие в военной операции в Сирии, нанося удары по объектам боевиков.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Ту-160 , Венесуэла
Главное
МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских Общество
Материалы по теме
Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств» Политика
Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter