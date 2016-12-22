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Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя
Политика, 21:28
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Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя
Президент Николас Мадуро возложил ответственность за неудавшуюся попытку покушения на него на США. По словам главы Венесуэлы, Вашингтон «хранит молчание, характерное для соучастников заговора»
Николас Мадуро  (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власти США готовили план по его свержению и убийству. Об этом глава Венесуэлы заявил на пресс-конференции, уточнив, что конкретный план действий готовит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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«Сегодня я снова осуждаю заговор, который готовят в Белом доме для насильственного вмешательства в венесуэльскую демократию, для моего убийства и для навязывания диктаторского правительства в Венесуэле», — заявил Мадуро, добавив, что США «хранят молчание, характерное для соучастников заговора».

​По его словам, во главе заговора — Джон Болтон, который вместе с Колумбией ведет подготовку группы в составе более 700 наемников для «ввода в заблуждение вооруженных сил на границе». Мадуро подчеркнул, что соучастником этого плана является президент Колумбии Иван Дуке Маркес.

Агентство Reuters при этом указывает, что к своим заявлениям Мадуро не прикрепил никаких доказательств. В аппарате Болтона агентству обвинения Мадуро прокомментировать не смогли.

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В августе в Каракасе была предпринята попытка покушения на Мадуро. В столице Венесуэлы проходил парад, во время которого к Мадуро на трибуне подлетели несколько беспилотников со взрывчаткой. Президент тогда обвинил в покушении оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

«У меня нет сомнений, что беспилотник был подготовлен в Колумбии под наблюдением экс-президента Сантоса, но по прямому приказу из Белого дома», — заявил в среду Мадуро.​

Видео: RT en Español / Youtube

Президент Венесуэлы также заявил об информационной кампании, которая ведется против его страны, отметив, что с начала года в 90 изданиях США было опубликовано более 4 тыс. негативных новостей о Венесуэле.​ «Цель этой кампании — опровергнуть демократию в Венесуэле и оправдать любые действия, направленные против спокойствия венесуэльского народа», — считает Николас Мадуро.

Это не первые обвинения Мадуро в адрес американских властей, два дня назад он заявил, что Вашингтон готовит госпереворот в Венесуэле и пообещал рассказать подробности.

По делу о попытке покушения на венесуэльского президента проходят в общей сложности 25 человек. В причастности к этому признался экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Венесэула , Николас Мадуро , Джон Болтон
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