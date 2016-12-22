Проект футуристического города в саудовской пустыне оказался под угрозой

Иностранные инвесторы отказываются от проекта стоимостью $500 млрд из-за угрозы испортить себе репутацию, сотрудничая с Эр-Риядом, которого подозревают в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

Место, отведенное под строительство футуристического города Неом (Фото: neom.com)

Не так давно наследный принц Саудовской Аравии провел встречу с бизнесменами, на которой они услышали довольно откровенное признание относительно проекта футуристического города Неом на пустынном побережье Красного моря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Никто не будет инвестировать [в проект] в течение многих лет», — заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, рассказал коллега одного из присутствовавших на этой встрече участников.

Издание отмечает, что эти слова наследника престола говорят о том, что кризис, вызванный убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, угрожает подорвать планы Эр-Рияда модернизировать королевство при поддержке иностранного капитала и опыта.

Один из консультантов проекта по частным инвестициям отметил, что будущее Неома теперь точно под вопросом. Другие консультанты, в том числе известный архитектор Норман Фостер, дистанцировались от проекта из-за рисков испортить себе репутацию, сотрудничая с саудитами.

На встрече с инвесторами принц Мухаммед пообещал вкладывать больше средств в традиционную экономику, хотя главной своей целью он ставит избавление страны от нефтезависимости. Доцент кафедры сравнительной политики департамента государственного управления Лондонской школы экономики, эксперт по Персидскому заливу Штефен Хертог считает, что Саудовская Аравия вернется к тому, что проверено временем, к основам: «Они возвращаются к мясу и картофелю».

Представители проекта Неома и правительства Саудовской Аравии не ответили на запросы издания.

Неом находится на северо-западном побережье королевства. Сейчас он состоит из пары дворцов, где король Сальман Аль Сауд отдыхает летом. Также там находится курорт, который принимает делегации финансистов и экспертов. Эр-Рияд представил проект делового и промышленного города Неом в пустыне в прошлом году. Мухаммед бен Сальман отмечал, что футуристический город должен помочь королевству стать страной XXI века. После воплощения проекта в жизнь, указывал он, Саудовская Аравия будет исповедовать более толерантную форму ислама и станет открытой для других религий.

Как указывала газета The Wall Street Journal, проект должны были финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund и частные инвесторы. Руководителем проекта был выбран Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого Siemens. Проект оценивается в $500 млрд.