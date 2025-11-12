Spiegel рассказал, как конфликт на Украине стал фоновым шумом на Западе

В странах Запада на первый план вышло обсуждение внутренних проблем, а конфликт на Украине стал «фоновым шумом», пишет журналист Spiegel. Он предупредил, что «ползучий яд равнодушия грозит сработать»

Фото: Pierre Crom / Getty Images

В западных странах на первое место вышло обсуждение внутренних проблем, например шатдауна в США или заключения бывшего французского президента Николя Саркози во Франции, а конфликт на Украине, как кажется, стал «фоновым шумом безумия, который сопровождает повседневную жизнь», пишет журналист Spiegel Роланд Неллес.

При этом, по его словам, нынешнее время может стать решающим на фоне успехов российской армии в Донбассе, в частности в районе Покровска (Красноармейска), а также ударов по объектам украинской энергетики и отключения света и тепла, из-за чего соседним с Украиной странам следует готовиться к приему «новых тысяч беженцев».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Неллес при этом отмечает и то, что правящая в Германии коалиция намерена увеличить помощь Украине на €3 млрд и часть этих средств должна пойти на закупку систем ПВО. Также в Берлине планируют вернуть обязательную военную службу, но пока в правительстве не пришли к согласию по этому вопросу.

Журналист также пишет, что европейским лидерам следует регулярно напоминать президенту США Дональду Трампу об обещании завершить боевые действия на Украине. Дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию конфликта пока «ни к чему не привели», что показывает, приходит к выводу Неллес, что «ползучий яд равнодушия грозит сработать».

При посредничестве США Россия и Украина этой весной возобновили прямые переговоры впервые за три года. В Стамбуле прошли три очных раунда, стороны договорились об обменах пленными и телами погибших. Такие обмены периодически проходят. Однако о новых раундах переговоров между сторонами больше не сообщалось.

Украинская сторона заявляла, что готова к «безоговорочному прекращению огня», но не видит шагов со стороны Москвы. Российская сторона считает призывы Украины к прекращению огня попыткой «выиграть время».

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и украинской сторонами в настоящее время приостановлены. По его словам, от Киева не поступает сигналов о желании возобновить диалог. Песков отметил, что эта пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем», тормозит урегулирование конфликта.