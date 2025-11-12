Песков рассказал о планах Путина и Токаева посетить Большой театр

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетят Большой театр вечером в среду, 12 ноября. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером [Путин и Токаев] посетят Большой театр, будет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры Казахстана и России», — заявил Песков.

Токаев прибыл в Москву с государственным визитом 11 ноября. В тот же вечер президенты России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Перед приездом в Москву Токаев сообщил, что стороны планируют подписать Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

12 ноября президенты также примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции. После этого Путин и Токаев сделают заявление для СМИ и подпишут документы. Также пройдет государственный обед от имени президента России.