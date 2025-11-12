 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков рассказал о планах Путина и Токаева посетить Большой театр

Песков: Путин и Токаев посетят Большой театр
Фото: Валерия Калугина / ТАСС
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетят Большой театр вечером в среду, 12 ноября. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером [Путин и Токаев] посетят Большой театр, будет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры Казахстана и России», — заявил Песков.

Токаев рассказал, о чем два часа разговаривал с Путиным в Кремле
Политика
Президент России&nbsp;Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево) во время встречи в Кремле.

Токаев прибыл в Москву с государственным визитом 11 ноября. В тот же вечер президенты России и Казахстана провели переговоры в Кремле. Перед приездом в Москву Токаев сообщил, что стороны планируют подписать Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

12 ноября президенты также примут участие в пленарном заседании 21-го форума сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции. После этого Путин и Токаев сделают заявление для СМИ и подпишут документы. Также пройдет государственный обед от имени президента России.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев визит Большой театр
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года

