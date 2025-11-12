 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху

Трамп попросил президента Израиля прекратить дело против Нетаньяху о коррупции
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо, в котором попросил полностью прекратить преследование премьера Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, передает Haaretz.

Лидер США назвал уголовное дело против главы правительства Израиля политическим и заявил о его несправедливости. «Пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда», — отметил Трамп.

Он назвал Нетаньяху «решительным премьером военного времени», который теперь ведет страну к миру.

В ответ Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», но подчеркнул, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами» и в соответствующие органы. Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, но они этого пока не сделали, пишет Times of Israel.

Материал дополняется

