Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху
Американский президент Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо, в котором попросил полностью прекратить преследование премьера Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, передает Haaretz.
Лидер США назвал уголовное дело против главы правительства Израиля политическим и заявил о его несправедливости. «Пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда», — отметил Трамп.
Он назвал Нетаньяху «решительным премьером военного времени», который теперь ведет страну к миру.
В ответ Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», но подчеркнул, что «любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами» и в соответствующие органы. Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, но они этого пока не сделали, пишет Times of Israel.
Материал дополняется
