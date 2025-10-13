Трамп призвал помиловать Нетаньяху: «Кого, черт возьми, это волнует?»
Президент США Дональд Трамп во время выступления в кнессете призвал израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать премьера Биньямина Нетаньяху, который находится под следствием по обвинению в коррупции.
«У меня есть идея: господин президент, почему бы вам не помиловать его? Давайте, помилуйте! <...> Сигары и шампанское — кого это, черт возьми, волнует?» — сказал Трамп. Его предложение было встречено аплодисментами.
Ранее Трамп заявлял, что расследование в отношении Нетаньяху следует прекратить. «Такая ОХОТА НА ВЕДЬМ для человека, который так много отдал, для меня немыслима», — отмечал он.
Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам, Нетаньяху их отрицает.
Премьеру вменяют получение незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, а также в мошенничестве с регулированием СМИ — владелец газеты «Едиот Ахронот» якобы попросил Нетаньяху воздействовать на бизнес конкурента, издания «Исраэль Хайом», в обмен на более благосклонное освещение деятельности политика.
Также, по данным следствия, Нетаньяху на посту министра связи утвердил сделку о слиянии компаний «Безек» и «Йес» в обмен на положительные публикации о себе на одном из самых популярных веб-сайтов в Израиле Walla! . По делу выдвинуты обвинения в мошенничестве, получении взяток и злоупотреблении служебным положением.
За взяточничество в Израиле может грозить до десяти лет тюрьмы, за мошенничество и злоупотребление доверием — до трех лет.
