Карни захотел арестовать Нетаньяху, если тот приедет в Канаду

Биньямин Нетаньяху (Фото: Alex Kolomoisky / Reuters)

Власти Канады арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если тот окажется на территории страны, заявил глава канадского правительства Марк Карни в интервью Bloomberg.

«Да», — ответил премьер на вопрос журналиста, готов ли он распорядиться об аресте Нетаньяху. Карни также назвал признание государственности Палестины одной из своих внешнеполитических целей.

Премьер Канады считает, что действия правительства Нетаньяху «были явно направлены на то, чтобы положить конец любой возможности существования государства Палестина». Это является нарушением Устава ООН и противоречит политике канадского правительства, добавил он.

В отношении Нетаньяху действует выданный МУС ордер на арест, суд подозревает его в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го». В Тель-Авиве назвали эту меру антисемитизмом.

В настоящее время членами МУС являются 125 государств. Среди тех, кто не признает его юрисдикцию, — США (отозвали подпись), Россия (не ратифицировала документ), Израиль (не ратифицировал) и Китай (не подписывал документ).

Некоторые страны, признающие юрисдикцию МУС, отказались арестовать Нетаньяху. Так, в апреле 2025-го премьер Израиля посетил Венгрию по приглашению венгерского коллеги Виктора Орбана. До этого власти Италии и Франции пообещали ему иммунитет от судебного преследования. Тем не менее в сентябре самолет Нетаньяху по пути на Генассамблею ООН в США огибал европейские страны, признающие выданный на его арест ордер.