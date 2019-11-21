Премьеру Израиля предъявят обвинения по трем уголовным делам

Нетаньяху подозревается в коррупции и станет первым премьером под уголовным преследованием. Согласно израильским законам, он может не подавать в отставку до вынесения решения суда

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о том, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения в связи с тремя уголовными делами, сообщает агентство Reuters. Таким образом, Нетаньяху станет первым главой правительства Израиля, в отношении которого открыто уголовное преследование.

Законодательство Израиля при этом не мешает Нетаньяху оставаться премьер-министром до судебного решения.

Первое дело в отношении Нетаньяху связано с подозрением в получении взятки. Как сообщает Haaretz, следователи подозревают, что когда политик возглавлял Министерство связи, то заключил сделку с бизнесменом Шаулем Еловичем, контролировавшим компанию Bezeq и новостной сайт Walla. Нетаньяху в качестве министра принимал решения, которые позволили Еловичу заработать около $500 млн., считают следователи. В обмен новостной ресурс бизнесмена выпускал новости, которые помогали защищать интересы Нетаньяху и были направлены против его оппонентов. Адвокаты премьера считают, что взяткой это не является, однако в Генпрокуратуре придерживаются другого мнения.

Второе уголовное дело касается взаимоотношений Нетаньяху и издателя газеты Yedioth Ahronoth Арнона Мозеса. Будущий премьер якобы обсуждал с Мозесом сделку, в соответствии с которой издатель обеспечит министру самое благоприятное освещение его деятельности, а Нетаньяху в качестве благодарности поможет ограничить распространение газеты Hayom, которая является конкурентом Yedioth Ahronoth. Защита Нетаньяху, правда, утверждает, что общение политика и газетного издателя не является чем-то из ряда вон выходящим, а никакой сделки в итоге не было. Но в генпрокуратуре считают, что само по себе обсуждение взятки разрушает доверие к политикам и к соблюдению законности.

В соответствии с третьим уголовным делом Нетаньяху обвиняется в том, что получал подарки (дорогие сигары и шампанское) от американских бизнесменов Арнона Милхана и Джеймса Паркера. Генпрокуратура считает, что Нетаньяху, будучи публичной фигурой, не мог принимать дары, поскольку это приводит к конфликту интересов. Однако защита премьера заявляет, что ничего криминального в этом нет. По словам адвокатов, Милхан и Паркер являются друзьями Натньяху, а потому все подозрения о конфликте интересов беспочвенны.